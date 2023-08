PRIVUKAO PAŽNJU / 'La creme de la creme': Đoković nakon dvije godine zaigrao na US Openu, kakva ga je samo elita došla pogledati

Srpski tenisač Novak Đoković lakoćom je izborio drugo kolo US Opena nakon što je pobijedio Francuza Alexandrea Müllera sa 6-0, 6-2, 6-3. Bio je to prvi nastup Đokovića u New Yorku nakon dvije godine, a s tribina su ga gledali između ostalih Barack i Michelle Obama, Maria Sharapova, Mike Tyon, Danny De Vito, Alec Baldwin, Lindsey Vonn.