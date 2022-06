Nekad je bio veliki NBA prospekt, košarkaš kojem su prognozirali veliku karijeru. No, negdje je, očito, krenulo nizbrdo. Darko Miličić, bivši srpski košarkaš, jučer je proslavio 37. rođendan, a srpski mediji prisjetili su se lika i djela kontroverznog bivšeg sportaša, za kojeg i beogradski tabloidi tvrde kako će ostati upamćen po stvarima koje je radio van košarkaških terena, skandalima i situacijama koje ne nalikuju nekom tko je nekad uživao takav ugled u srpskom sportu.

Danas je član skupštine Crvena Zvezda i veliki navijač kluba koji zna otići i na gostovanje s Delijama

Darko je danas član skupštine KK Crvena zvezda, kluba čiji je veliki navijač, ali za koji nikada nije zaigrao. Sa 18 godina bio je izabran kao drugi pick na NBA draftu u jednoj od najboljih generacija koja je ikad izašla na svečanu pozornicu, odnosno zaigrala na najboljim košarkaškim parketima svijeta.

Povijesni drugi pick jakog NBA drafta za Srbiju

Ispred njega je, pazite sad ovo, izabran samo Lebron James, a Detroit Pistonsi su uzeli Miličića ispred velikana poput Carmela Anthonyja, Chrisa Bosha i Dwyane Wadea. To ga je vinulo u visine, ali onda je došlo do problema...

"Poznato je da Darko nije bio netko tko je poštovao disciplinu, pa ga je to izgleda i koštalo ozbiljne karijere, jer Amerikanci nisu mogli to trpiti. Promijenio je više klubova (Detroit, Boston, Orlando, Memphis, New York, Minnesota). Očekivala se velika i sjajna karijera od njega, ali skandali su ipak više nego košarkaški rezultati obilježili istu", navodi se u tekstu sprskog tabloida.

Također, Miličić je sad poznat i po tome što ide s Delijama po gostovanjima, kad ima priliku za otići na gostovanje, a vođe beogradske navijačke grupe čak mu dozvoljavaju da malo povede i navijanje, kao što je to radio u Londonu prilikom utakmice domaćeg Arsenala i Crvene Zvezde, u utakmici 4. kola grupe H Lige prvaka. No realno, Darko s navijačkim pokretom kao takvim veze nema...

Incident na koncertu Severine

Posebno se pamti njegov incident sa Severinom, na jednom od njezinih beogradskih koncerata. Severina je popularna u Srbiji, a Kurir je taj slučaj ovako jučer na svom web izdanju opisao situaciju u kojoj se na priloženom videu iznad jasno može vidjeti kako Darko rukom gestikulira na tjeranje Severine, a sa usana mu se može pročitati, vrlo jasno:

"Marš".

No, izvještaji iz Srbije i dan danas drugačiji su od onoga što se jasno može vidjeti na snimci...

"Košarkaša Darka Miličića optužili su da ne podnosi pjevačicu Severinu Kojić! Njegovo mahanje rukom dok je tadašnja snaha Dragana Kojića Kebe pjevala na koncertu Saše Matića svojevremeno u Kombank Areni hrvatski mediji su protumačili kao znak da se Severina skloni sa bine. Oni su otišli toliko daleko da su Miličića opisali kao Šešeljevog pristalicu, navodeći da se nije ostvario kao košarkaš, kik-boksač i političar. Nakon snimka koji je objavljen na You Tubeu, na kome se vidi kako Miličić maše rukom dok Seve pjeva, oglasio se i bivši reprezentativac sa tvrdnjom da nema ništa protiv pjevačice i da se on tako veseli uz muziku", stoji u tekstu u kojem se još navodi.

"Nisam mislio ništa loše, nemam ništa protiv Severine. Ja se tako veselim uz muziku, pomalo navijački", kratko je rekao tada Miličić za Kurir.

Također, Darko Miličić veliki je štovatelj četničkog pokreta i popa Momčila Đujića, a prije više od pet godina je u razgovoru za B92 rekao:

'Ljudi imaju svoje mišljenje o meni na temelju onoga što pročitaju ili negdje vide'

"Ljudi imaju svoje mišljenje o meni na temelju onoga što pročitaju ili negdje vide. Vide da ja napijam četnika. Pa što, ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. Ljudima treba ispušni ventil. Nekoga kad se napije rakije nitko ne slika i onda je to ok. A kad sam ja u pitanju kažu, vidi seljaka. Mislim da u duši i jesam seljak...", kazao je između ostalog Miličić koji je u travnju 2021. Jusufu Nurkiću, bosanskohercegovačkom košarkašu koji je bio tada povodom početka mjeseca Ramazana objavio fotografiju zagrebačke džamije iz 1944. godine, poručio neke stvari. Problem je vidio u činjenici da je džamiju u Zagrebu otvorio i preuredio nekadašnji poglavnik NDH Ante Pavelić. Više o tome čitajte - OVDJE.

Nekadašnji centar Srbije na trbuhu, uz sliku tzv. vojvode Kalabića, istetovirao još jednog pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta. No, srpski mediji brane svog bivšeg košarkaša i navode kako su Hrvatima, točnije hrvatskim medijima, "zasmetale tetovaže vojvode Momčila Ðujića i Nikole Kalabića, kao i činjenica da je Miličić podržao oslobađanje haškog optuženika Vojislava Šešelja"...

"Ne zanima me što Hrvati kažu. Svako ima pravo na mišljenje. Ja se ponosim srpskom tradicijom i povijeti. Nemam ništa protiv da i oni veličaju svoje ljude iz prošlosti. To je njihovo pravo. Baš me briga kakve tetovaže imaju Hrvati ili muslimani. Meni ne smeta da sa njima dođu u Srbiju. Nitko mi ne može zabraniti da volim i poštujem ljude koje su obilježili dio naše prošlosti", zaključio je tada Miličić.

"Za mene je pravoslavna vjera nešto najsvetije", izjavio je bio za 24.sedam svojedobno bio Miličić koji na sebi ima četničke tetovaže i koji voli slušati Baju Malog Kninđu. Poznato je i da se Darko Miličić okušao u kickboxingu, a mnogima je više ostao zapamćen kao čovjek koji veliča četnički pokret, no po svojim igračkim bravurama i velikom talentu kojeg je imao.