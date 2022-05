Bivši srpski košarkaš Darko Miličić u petak je prisustvovao utakmici finala ABA lige između Crvene Zvezde i Partizana u Beogradu, u dvorani Aleksandar Nikolić.

Miličić je najpoznatiji po tome da je izabran drugi na NBA draftu 2003., odmah iza LeBrona Jamesa, a utakmicu je pratio s tribina u majici kojom je plijenio pažnju. Riječ je o specijalnoj majici navijačke grupe Delije na kojoj piše "Četnici Sever".

Miličić je, inače, poznata priča, ne samo s parketa nego i van njega zbog svog kontroverznog ponašanja. Nikad on nije ispunio potencijal pa je kroz 468 utakmica u NBA ligi ostao na skromnim prosjecima od šest poena i 4,2 skoka. Poznato je i da se okušao u kickboxingu, a mnogima je više ostao zapamćen kao čovjek koji veliča četnički pokret, no po svojim igračkim bravurama.

Danas je ovaj 36-godišnjak umirovljeni košarkaš koji svoju ljubav iskazuje prema crveno-bijelom dresu beogradske Crvene zvezde. Također, Darko Miličić veliki je štovatelj četničkog pokreta i popa Momčila Đujića, a prije više od pet godina je u razgovoru za B92 rekao:

"Ljudi imaju svoje mišljenje o meni na temelju onoga što pročitaju ili negdje vide. Vide da ja napijam četnika. Pa što, ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. Ljudima treba ispušni ventil. Nekoga kad se napije rakije nitko ne slika i onda je to ok. A kad sam ja u pitanju kažu, vidi seljaka. Mislim da u duši i jesam seljak...", kazao je između ostalog Miličić koji je u travnju 2021. Jusufu Nurkiću, bosanskohercegovačkom košarkašu koji je bio tada povodom početka mjeseca Ramazana objavio fotografiju zagrebačke džamije iz 1944. godine, poručio neke stvari. Problem je vidio u činjenici da je džamiju u Zagrebu otvorio i preuredio nekadašnji poglavnik NDH Ante Pavelić.

"Moram se najprije ograditi. Ne poznajem momka osobno. Ono što vidim jest da je dobar košarkaš. Ali kada stavlja ovakve slike, to nije dobro za pomirenje na ovim prostorima. Zna se koliko su ustaše pobile Srba, kao i ljudi drugih nacionalnosti. Takvim zvjerskim ubojstvima nitko se ne smije ponositi. To su stvari kojih se bi svaki čovjek trebalo stidjeti. Sve se nadam da je to napravio zato što nije znao što je na fotografiji, a ne da je htio nekome se dokazati ili dodvoriti. Opet, bojim se da iza toga stoji još nešto dublje. Također, želim istaknuti da nisam dio tog dijela ljudi koji su na društvenim mrežama i stvarno ne razumijem ljude koji hoće na taj način pokazati koliki se patrioti ili vjernici. Mogu samo tom momku reći da se to ne radi tako. A ako na taj način želi nešto da poruči, onda mu pobude nisu dobre", kazao je Darko Miličić za 24sedam, a zatim dodao:

"Možda on na ovaj način želi pokazati da ne prihvaća povijesne činjenice koje su nepobitne. A one su pokazale da su Srbi bili ti koji su morali mijenjati vjeru, a da prema onima koji to nisu učinili mnogi bili veoma okrutni. Ne želim nikoga osuđivati, jer tko zna pod kojim su bili pritiskom da tako nešto naprave i ne bih htio da sam bio u njihovoj koži. Za mene je pravoslavna vjera nešto najsvetije", zaključio je Miličić koji na sebi ima četničke tetovaže i koji voli slušati Baju Malog Kninđu.

Zapamtili su ga ljudi i po tome što je na koncertu Saše Matića negodovao protiv Matićeve gošće Severine.