Khabib Nurmagomedov, jedan od najboljih boraca u povijesti UFC-a, doživio je neugodnost proteklog vikenda kada su ga izbacili s leta iz Las Vegasa u Los Angeles, a sada je progovorio o tom incidentu.

Khabib je bio smješten na mjestu uz izlaz za hitne slučajeve, a članovi posade su ga nekoliko puta pitali je li spreman za suradnju u slučaju nužde. Stjuasrdesa je od njega tražila da potvrdi da može odgovoriti na zahtjeva sjedenja na tom mjestu nakon čega mu je rekla da "ne može dozvoliti da sjedi u tom redu te da će pozvati supervizora". Rekla mu je da može naći drugo mjesto ili će ga izbaciti. Posada je reagirala i izjavila kako se ne osjeća ugodno s njim na tom mjestu, nakon čega je uslijedilo njegovo izbacivanje iz aviona.

Khabib je rekao da je stjuardesa bila jako nepristojna prema njemu i da je prije leta potvrdio znanje engleskog jezika što je jedan od uvjeta za sjedenje u tom dijelu aviona.

"Dama koja je došla do mene s pitanjem je bila vrlo nepristojna od početka čak iako sam jasno govorio engleski jezik i jasno me mogla razumjeti, no inzistirala je da promijenim mjesto u avionu. Nisam siguran je li rasna, nacionalna osnova u pitanju. Nakon dvije minute razgovora, pozvala je osiguranje i izbačen sam iz aviona. Sat i pol kasnije sam ušao u drugi avion i došao do svog odredišta. Napravio sam sve što je u mojoj moći da ostanem miran i pun poštovanja ali članovi posade bi sljedeći put mogli biti ljubazniji prema klijentima", napisao je Khabib na Instagramu.

Khabib je putovao u Los Angeles kako bi podržao svog rođaka Umara i kolegu Islama Makačeva na UFC 311 priredbi.

