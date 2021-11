Hrvatska nogometna reprezentacija večer igra jednu od dvije odlučujuće utakmice u lovu na SP u eurokvalifikacijskoj grupi H. Protivnik Vatrenima je Malta na stadionu Ta'Qali. Jedino pobjeda ostavlja Hrvatsku u igri za prvo mjesto u grupi koje izravno vodi na Mundijal. Dodatne kvalifikacije su osigurane ali se pošto-poto žele izbjeći, unatoč savršenih 5-5 u playoffu.

Malta pamti hrvatske ultrase

Inače, mjesto održavanja današnjeg dvoboja (20 i 45, prijenos na Novoj TV), stadion Ta'Qali, itekako je dobro poznat Hrvatima, što nogometašima a što - navijačima! Točnije, Ta 'Qali je kvart u granicama Attarda na središnjoj Malti, koji sadrži spomenuti nacionalni nogometni stadion, Nacionalni park Ta' Qali, zanatsko selo i nacionalnu tržnicu povrća koja je lokalno poznata kao Pitkalija.

Hrvatski ultrasi imaju povijest gostovanja na Malti, ne baš najbolju jer su bili vinovnici nereda i tamošnja policija ih ne gleda i ne pamti baš po dobrom. Nije taj stadion u najboljem sjećanju čelnicima HNS-a koji su iz loža gledali prekid utakmice 2005. godine.

Tada je na tribini na kojoj su se nalazili hrvatski navijači nastao pravi kaos. BBB-ovci, Torcida, Armada, Ultrasi i ostale hrvatske navijačke grupe koje su bile prisutne na utakmici trgale su sjedalice i metalne šipke, koje su bacali na maltešku policiju, a koja je reagirala potpuno neprofesionalno uzvrativši im na isti način, gađanjem sjedalicama i šipkama. Ozlijeđeni su se brojali u desecima, među i njima i puno nedužnih, sve je itekako odjeknulo u Hrvatskoj gdje su se odmah uzbudile policijske službe i mediji, sazivajući odmah hitne emisije, zgražajući se nad huliganizmom Hrvata.

Epilog nereda na Malti? 109 uhićenih hrvatskih navijača, od kojih većina nije ni sudjelovala u neredima, a Savez je platio dotad najveću kaznu od 55.000 švicarskih franaka.

Svjesni mogućeg ponavljanja scenarija, malteške su vlasti zabranile dolazak hrvatskim navijačima deset godina kasnije (2015.), no neki su uspjeli pronaći načina za dolazak. Tada su neredi izbili van stadiona. Pisalo se i pričalo kako su Grobari napali hrvatske navijače, jer na Malti ima dosta Srba koji rade kao redari, posebno navijača Partizana kojima je Malta očito omiljena oaza za rad i život (čitaj mjesto za bijeg od zakona). Potvrda je došla vrlo brzo...

Šestorica Hrvata u velikom problemu

Šestorica Hrvata je uhićeno i sudskom su presudom morali platiti materijalnu štetu nastalu nakon tučnjave sa srpskim zaštitarima, plus uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, ako u sljedeće četiri godine ponove zločin. Jedan od sudionika cijelog događaja javio se imenom i prezimenom te za 24sata odlučio detaljno opisati što se točno dogodilo na Malti i tko je kriv za nastale nerede. Evo što je, dakle, od riječi do riječi, svjedočio Denis Danilović iz Varaždina i što je on tvrdio da se zapravo dogodilo na Malti:

'Zaštitari su bivši kriminalci koji se na Malti sakrivaju od srpskog zakona'

"Da su hrvatski novinari upitali bilo kojeg navijača koji se vratio sa Malte, znali bi da je grupa srpskih zaštitara, točnije bivših kriminalaca koji su se sakrili na Malti od srpskog zakona, u tri dana tri puta napala državljane Hrvatske. Prvi puta kada su napali šestoricu Osječana, drugi puta kada su napali četiri navijača iz Rijeke (zbog tog incidenta smo i završili u zatvoru) i treći puta kada su tri Riječana završila sa opeklinama trećeg stupnja zbog pokušaja guranja baklje u usta, vanjskog prijeloma nožne kosti zbog udarca teleskopskom palicom, te prijelomom ruke. U trećem slučaju, pisalo se da trojica nastradalih nisu hrvatski državljani, što nije istina jer su dečki danas prebačeni u riječku bolnicu", ispričao je Danilović tada za 24sata u listopadu 2015., pa nastavio:

'Potrčali smo Riječanima u pomoć'

"Četvorica Riječana zabavljali su se u klubu, kada im je prišao jedan od zaštitara i počeo ih ispitivati odakle dolaze, koliko ih ima, idu li na utakmicu... Nakon što su Riječani odbili odgovoriti na pitanja, zaštitar se udaljio i počeo telefonirati. Primijetivši da se zaštitari okupljaju, Riječani su napustili klub i krenuli prema hotelskoj sobi. Uskoro ih je dostigla i okružila grupa od otprilike 20-30 zaštitara s teleskopskim palicama, suzavcima i bokserima, a Riječani su, ne bi li se zaštitili, stali na vrata kafića naoružavši se s pivskim bocama. Pošto su zaštitari nasrnuli na njih, da bi se obranili Riječani su ih počeli gađati s bocama. Vođa malteških Grobara (navijača srpskog Partizana, nap. a.), točnije vođa te grupe zaštitara pod imenom Aleksandar (ili nadimka Aco), mahao je teleskopom i vikao da neće izaći živi sa Malte, te da će ih pobiti", otvoreno je rekao Denis Danilović i nastavio:

"Čuvši dernjavu i buku, nas šestorica Varaždinaca potrčali smo Riječanima u pomoć, pritom bacajući stolce i ostali inventar koji nam se našao pod rukama. Čuli smo što je ista ekipa prethodni dan napravila Osječanima, te smo osjetili potrebu obraniti svoje sunarodnjake. Nakon pet do deset minuta općeg kaosa, uspjeli smo natjerati zaštitare na bijeg", kazao je Denis Danilović i dodao kako su se nakon bijega zaštitara oni našli u situaciji da moraju bježati.

"Razbježali smo se po hotelima, međutim neki od nas, točnije nas šestero, nismo imali sreće i završili smo u pritvoru. Lisicama zavezani za stepenice i klupicu, proveli smo noć bez ikakvih prava na poziv, vodu, hranu i slično. Ujutro su uzeli našu izjavu i prebacili nas u istražni zatvor gdje smo proveli ostatak od 48 sati, koliko su nas imali pravo držati", objašnjava Danilović i nastavlja svoju priču:

'Na Malti već godinama zaštitari, zajedno sa policijom i tužiteljstvom, okreću lovu na strancima'

"Pošto nas više nisu imali pravo držati u istražnom pritvoru, nakon 48 sati odveli su nas na sud, gdje su nam rekli da ćemo dobiti između jedne i četiri godine zatvora. Kada smo to čuli, možete samo zamisliti koliko smo jadni bili, i u tom trenutku smo odlučili da želimo odvjetnika. Odvjetnik je trebao biti besplatan, no uzeo nam je 600 eura. Nakon što nam je uzeo 600 eura, rekao nam je da svaki od nas mora platiti 1000 eura do drugog dana i priznati da smo krivi ili idemo na sud, koji će vjerojatno biti za par mjeseci, te koji ćemo morati čekati u zatvoru. Tražili smo od njega da zove hrvatski konzulat, pošto ambasade na Malti nema. Taj zahtjev je odbio. Složili smo se da ćemo probati skupiti novac i priznati krivnju, iako smo mi bili napadnuti. Nikoga nije zanimala naša strana priče. Ušli smo u sudnicu, gdje je odvjetnik pozvao na stranu sutkinju i glavnog inspektora policije, a oni su se dogovorili da će novac riješiti sve".