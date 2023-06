Ma boli ga uho za sve... I dok se hrvatski nogometni reprezentativci pripremaju za utakmicu s Nizozemskom u polufinalu Lige nacija, Marko Livaja (29) odmara u Splitu. Tri dana nakon što je napustio kamp u Rijeci poslije groznih uvreda na treningu i u konzultaciji s izbornikom Zlatkom Dalićem, Livaja odmara na svojoj omiljenoj plaži i svom omiljenom gradu.

Odmara uoči Final Foura Lige nacija

Da, dobro ste pročitali - odmara dok se njegovi suigrači iz reprezentacija, njegova reprezentativna braća, mukotrpno pripremaju za Final Four Lige nacija sljedećeg tjedna od 14. lipnja do 18. u Nizozemskoj. No dobro, svatko ima svoje...

Marka Livaju su u petak primijetili kako gradskim ulicama prema Trajektnoj luci vozi električni bicikl, pišu Sportske novosti. On je, naime, često u predjelu Dvornikovih dvora u omiljenom kafiću, a plaža Zvončac njegova je ljetna baza.

Omiljeno Livajino kupalište

Dalmatinski portal, pak, navodi kako je omiljeno kupalište Marka Livaje u Splitu na Jadrana. Ljubimac Hajdukovih navijača tamo je bio i danas, a nove obaveze u bijelom dresu čekaju ga od 19. lipnja, kada počinju pripreme bilih.

'Kupalište na Jadrana je poznato i po igralištu na male branke sa skalinom'

"Nakon što je izvrijeđan na treningu hrvatske reprezentacije u Rijeci, što je dovelo do njegova iznenadnog povratka kući, Livaja napokon ima mir. Kupalište na Jadrana je poznato i po igralištu na male branke sa skalinom, gdje Livaja inače zna zaigrati s prijateljima, no trenutno je u prvom planu odmor do prvih treninga pred novu sezonu", navodi Dalmatinski portal.

OVDJE pogledajte fotografiju Marka Livaje.