JAKO NESTAŠNO / Kako je Instagram ovo dozvolio? Najseksi borkinja se razgolitila pa slikala sa svojim odabranikom. Fotke su prevruće

Jedna od najpopularnijih borkinja svijeta, Amerikanka Paige Vanzant, itekako koristi popularnost društvenih mreža, pa svako malo objavi neku provokativnu fotografiju ili video. Paige svakodnevno oduševljava svoje pratitelje provokativnim fotografijama. Nedavno se fotografirala u džungli sa svojim odabranikom Austinom Vanderfordom, a fotografije su bile i više nego provokativne. Njih dvoje pozirali su kao da su spremni "otići do kraja", a obožavatelji su podivljali. Poznato je da Paige ima svoju stranicu za odrasle, tako da se njezini pratitelji nadaju kako će na njezinoj stranici uskoro osvanuti "kućni video", ili iz džungle, njima je svejedno. "Pitanje je vremena", "Mislim da govorim u ime svih kad kažem da bi to voljeli vidjeti", samo su neki od komentara obožavatelja. No, Paige i Austin tu nisu stali. Sada su objavili novu seriju eksplicitnih fotografija u kojoj su u 'vatrenim' pozama, samo što sada na sebi imaju maskirne hlače. I te su vruće fotografije, najblaže rečeno, oduševile fanove.Na Instagramu Paige ima 3.2 milijuna pratitelja s kojima dijeli (gotovo isključivo) jako provokativne fotografije i videe i tako ih pokušava motivirati da kupe koji njen eksplicitni video.