Bek Manchester Cityja i reprezentacije Portugala, jedan od najboljih bočnih igrača svijeta Joaa Cancela, u četvrtak navečer u vlastitom domu imao je provalu i napad na sebe, od strane 4 provalnika, javljaju strani mediji.

Ovaj 27-godišnjak je zadobio ozljede lica nakon što se borio protiv uljeza, koji su na kraju pobjegli s ukradenim nakitom. Cancelova partnerica, supruga Daniela i kćerka, bile su u kući kada se dogodio horor, incident koji ih je potresao i odjeknuo u javnosti. Man City je poručio da policija istražuje incident...

Portugalski reprezentativac, koji živi u predgrađu Manchestera, objavio je svoju sliku na Instagramu kako bi javnost vidjela na što izgleda nakon napada.

'Nažalost danas su me napale četiri kukavice koje su me ozjedile i pokušale ozljediti moju obitelj', napisao je Cancelo.

'Kada pokažete otpor, takvo što se događa. Uspjeli su uzeti sav moj nakit i ostaviti me u ovakvom stanju. Ne znam kako postoje ljudi s takvom podlosti. Najvažnija mi je obitelj i srećom svi su OK i to je dobro. I nakon toliko prepreka u mom životu, ovo je samo jedna više nego što ću prevladati. Čvrst i jak, kao i uvijek".

City je u priopćenju kasno u četvrtak navečer priopćio:

"Šokirani smo i užasnuti da su Joao Cancelo i njegova obitelj noćas pretrpjeli provalu u njihovom domu, tijekom koje je Joao napadnut. Klub podržava Joaa i njegovu obitelj, a on pomaže policiji tijekom istrage ovog ozbiljnog slučaja", objavio je City.

Cancelo je osvojio Premijer ligu sa Cityjem, otkako je prešao iz Juventusa 2019. Cancelo živi sa svojom partnericom Danielom i kćerkicom Alicijom. Portugalac je ove sezone bio standardni igrač Cityja u sustavu Pepa Guardiole. City, inače vodi na ljestvici Premier lige osam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Chelseaja.

Odigrao je Portugalac punih 90 minuta za City u srijedu navečer dok su svladali Brentford 1-0. Za City je do sada nastupio 26 puta u svim natjecanjima ove sezone. Za Portugal ima 31 nastup. Cancelo se pridružio Cityju 2019. u transferu od 60 milijuna funti iz talijanskog diva Juventusa u zamjenu za Danila, te osvojio je Premier ligu i Liga kup.

City sutra igra derbi kod Arsenala, a još se na zna hoće li u London otputovati njihov ključni igrač koji je pretrpio šokantan napad.