Već treći dan u Španskom se, u organizaciji Rekreativnog kvarta, održava humanitarni događaj pod nazivom GRACIN KUP 2021. Od četvrtka pa do nedjelje grupa lokalnih entuzijasta koji su ovog ljeta organizirali istoimenu manifestaciju preko koje su prikupljali pomoć za udruge "Jedni za druge" i "Vukovarski leptirići", opet su "akciji".

'Rekreativci' on stop u akciji

Iako, oni non stop nešto rade oko humanitarnih djelatnosti ali sad su baš u pogonu. No, to je ono što ih veseli, to je ono što je u korist drugima...

Nesebično ti entuzijasti pomažu onima kojima je pomoć u kvartu potrebna, kao i u udruzi "Vukovarski leptirići" i obitelji prerano preminule malonogometne legende Španskog i Zagreba - Kristijana Gracina.

'Odaziv četverodnevnoj manifestaciji je jako dobar'

"Odaziv manifestaciji je za sad jako dobar i to nas jako veseli", kazao nam je jedan od organizatora Danijel Perić.

"Osim sportaša, veseli i to što ima puno roditelja s djecom. Sve je razveselio jučerašnji nastup upravo djece, lijepo je što oni najmlađi uživaju u ovakvoj jednoj humanitarnoj manifestaciji. Malonogometni turnir se još igra, danas i sutra su na redu zanimljivi obračuni. Sutra će tek biti ludnica, jer igraju legende Kristijana Gracina protiv legendi Dinama. Znači, spektakl je zajamčen. Igrat će se na terenu na adresi Slavka Bačića 1, pored stadiona NK Špansko. Pozivamo sve da dođu i danas i sutra te da se zabave. Zahvaljujemo svima koji su do sad bili, izvođačima, ma svima koji su uz nas i potrebite".

Ne igra se samo nogomet

No, ovog vikenda na terenima iza OŠ Tituš Brezovački neće se igrati samo nogomet, bit će tu svega. Osim nogometa, igra se i turnir u uličnoj košarci, poznati zagrebački muralist Boris Bare oslikavao je pročelja zgrade, čiste se i uređuju zapuštene kvartovske garaže i igralište, a danas navečer i sutra nastavlja se s održavanjem bogatog zabavnog programa, uz koncerte i ugostiteljsku ponudu.