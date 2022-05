U subotu u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu. Odbijajući napad policija je uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca.

Torcida nije bila stadionu jer im je organizator (Dinamo) zabranio unošenje bubnjeva, megafona, pa i transparenata, što je, izgleda, bio povod, za žestok okršaj s policajcima.

U nedjelju navečer su se oglasili iz Dinama i priopćenj zagrebačkog kluba prenosimo u cijelosti:

"Nakon što cijeli dan svjedočimo relativiziranju nasilja koje se dogodilo tijekom jučerašnje večeri na autocesti A1, a koje navijači Hajduka opravdavaju navodnim nerazumnim odlukama Dinama, želimo objasniti zašto navijači HNK Hajduk nisu htjeli ući na derbi utakmicu Dinamo - Hajduk odigranu 21. svibnja 2022. na stadionu Maksimir.

Mi smo s HNK Hajduk potpisali ugovor o prodaji ulaznica za našu utakmicu, prema kojem je Hajduk preuzeo obvezu distribucije 2 000 ulaznica za tribinu jug maksimirskog stadiona. Prema tom ugovoru, Hajduk je 24 sata prije početka utakmice trebao dostaviti popis navijača kojima su prodali ulaznice. Oni su taj popis dostavili na dan utakmice - u subotu prijepodne. Na popisu je bilo 1397 osoba kojima su prodane ulaznice.

Koreografije koje potenciraju mržnju prema Dinamu

Nadalje, poučeni iskorištavanjem našeg gostoprimstva u prosincu 2021. godine kada je bila najavljena koreografija jednog izgleda, a zatim je nakon ulaska na tribinu napravljena druga koreografija koja potencira mržnju prema našem klubu, mi smo napravili upute za gostujuće navijače u kojima im je objašnjeno sve – od općih informacija o vremenu otvaranja stadiona do onih konkretnih koji se tiču pregleda i unosa transparenata na tribinu. Naglašavamo da je potpuna laž to da je zabranjen unos transparenata, samo su određena pravila prema kojima transparenti mogu biti uneseni na stadion. Istina je da je momcima rečeno kada trebaju doći na ulaz, na koji način trebaju najaviti transparente, u kojem roku, na koju službenu e-mailu adresu se trebaju javiti i slično. S obzirom na to da je ispod nivoa službene komunikacije Dinama komunicirati s navijačkom grupom Hajduka, mi smo sve upute e-mailom od 18.05.2022. godine dostavili našim kolegama u HNK Hajduk.

Budući da do petka 20.05.2022. godine na e-mail nije dostavljeno ništa, ponovno smo pismeno pozvali kolege iz Hajduka da pomognu utjecati na svoje navijače kako bi nam dostavili sve što smo tražili. Opet se nije dogodilo ništa niti su nas kontaktirali. Sat i pol prije početka utakmice iz HNK Hajduk upućen je poziv prema povjereniku za sigurnost GNK Dinamo tijekom kojeg mu je prenesena informacija da Torcida ništa od transparenata nije prijavila te da sa sobom donose veće transparente, bubnjeve i druge navijačke rekvizite. Već u tom trenutku s naše strane dobili su odgovor da im neće biti dopušten unos navijačkih rekvizita jer ih nisu prijavili prema uputama. Predstavnik Dinama je na ulazu u tribinu jug razgovarao s odvjetnikom Torcide koji se nije osobno predstavio i koji mu je usmeno rekao da je Dinamo apsolutno u pravu kod ove odluke. Dolaskom na ulaz u tribinu jug sve već navedeno je ponovljeno, navijači koji imaju ulaznice pozvani su da uđu na stadion bez neprijavljenih transparenata, međutim oni su to odbili. Nakon nekog vremena mirno su napustili zonu ispred stadiona Maksimir."

'Dosta nasilju Torcide'

Podsjećamo javnost na to da je ista ovakva predstava izvedena 2014. godine kada su igrači Hajduka odbili igrati utakmicu s Dinamom jer nismo htjeli prodati ulaznice najrizičnijim navijačima Hajduka, prema kriteriju uspostavljenom od strane policije, u skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Niti šest mjeseci kasnije Hajduk je upravo prema tim kriterijima, zbog kojih nisu igrali utakmicu na Maksimiru, tada prodavao karte svojim navijačima, a što čini i danas.

Nakon što su u prosincu 2021. iskoristili našu korektnost, u ožujku 2022. napali autobus s našim igračima i konvoj s našim navijačima, došlo je vrijeme reći DOSTA – dosta nasilju koje provodi Torcida u svojem djelovanju. Ako to radite po cijeloj Hrvatskoj, to je stvar Koprivnice, Osijeka, Rijeke ili Šibenika, ali u Zagrebu i na stadionu Maksimir nećete. Ponašajte se prema pravilima ili utakmicu gledajte s Borongaja. Nama je svejedno."