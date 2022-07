Nekadašnji član Crystal Palacea Damian Oliver je bio nada engleskog nogometa, ali prije nekoliko godina odustao je od travnjaka i posvetio se porno industriji. Svoju priču je odlučio podijeliti u podcastu britanskog novinara Jamesa Englisha. Pričao je o svojim počecima u industriji za odrasle.

"Bio sam prestravljen jer je to bilo prvo snimanje i po prvi put sam pred kamerama to radi. Momak za kamerom je bio visoki ćelavi Irac i poprilično je izgledao strašno. Morao sam izvaditi svoj penis pred njim i početi seks", počinje Oliver i nastavlja."Prepao sam se zbog svega toga i nisam mogao odraditi posao. Djevojka koja je bila sa mnom me je malo opustila i uspjeli smo snimiti, ali je to bilo općenito užasno iskustvo".

Oliver je priznao da je tijekom veze s porno zvijezdom Sophijom Anderson mislio da u porno industriji može zaraditi ogroman novac i zbog toga je na kraju napustio nogomet.

Nije tako kao što ljudi misle

"Govorili su mi da će biti lako jer ionako često mijenjam djevojke, a sada će me još i plaćati da spavam s njima. Ipak, nije bilo sve tako lako. To je potpuno drugi svijet i treba vam nevjerojatno samopouzdanje".

"Kajem se ponekad zbog svega. Da sam ostao u Crystal Palaceu i počeo igrati u prvoj momčadi kako sam i trebao, zarađivao bih puno više novca nego danas od snimanja pornića. Ipak, mislio sam da je super biti porno zvijezda, ali to nije tako dobro kao što ljudi misle", zaključio je.