Balkansku povijest i politiku, sve ono što se događalo na ovim našim napaćenim prostorima, nije lako shvatiti prosječnom Amerikancu i upravo je to dovelo do pogreške novinarke tijekom prijenosa noćašnje utakmice između New Orleansa i Denvera. Jer, žena je mislila nešto sasvim drugačije...

Mislila da je vidjela srpsku zastavu, a vidjela je - hrvatsku!

Naime, jedna novinarka iz Denvera koja prati nastupe Nuggetsa, misleći da je vidjela srpsku zastavu na tribinama u New Orleansu noćas po hrvatskom vremenu, pomislila je da je u pitanju navijač iz Srbije koji je tu zbog Nikole Jokića, pa je krajem treće četvrtine odlučila nakratko porazgovarati s muškarcem koji je sjedio iza klupe Denvera i mahao s tom istom zastavom.

"Problem" je u tome što je to bila hrvatska trobojka, a navijač iz New Orleansa vjerojatno je htio isprovocirati Jokića s obzirom na to da nijedan hrvatski igrač nije bio igrao u toj utakmici, a onda je uzeo u zrendu i novinarku...

Muškarac prodao novinarki priču da je to srpska zastava, on ju 'popušila'

Kada mu je ona postavila pitanje o Jokiću, a pojedine američke kolege nasmijale su se tom njenom potezu, mogla je čuti "da je to srpska zastava" odnosno njegova potvrda, ali nekoliko uvreda koje nije razumjela. Novinarka je na kraju "popušila" priču...

Postoje izvještaji o tom intervjuu koji je stanoviti “Mark” dao, a tijekom kojeg je Jokića provocirao. U razgovoru je Jokića Mark nazvao “četnikom”, "što je izraz koji se na Balkanu pogrdno koristi za opisivanje Srbina", pišu Amerikanci, a on je rekao njoj kako je to izraz koji u Srbiji ima pozitivno značenje...

'Nikola je četnik' reporterki ništa nije značilo

Srpski mediji javljaju, pak, kako izrečena rečenica "Nikola je četnik", američkoj reporterki nije ništa značile, a izazvale su pravi gnjev srpskih ljubitelja košarke, ali i američkih koji su shvatili da se radi o provokatoru, koji se bio smjestio točno iza klupe Denver Nuggetsa, momčadi za koju Nikola Jokić nastupa.

Muškarac je mahao zastavom svaki put kad bi Nuggetsi bili u napadu. No, srpski košarkaš nije se dao omesti te je završio utakmicu 61. triple-doubleom karijere postigavši 39 poena uz 11 skokova i isto toliko asistencija.

Provocirao i Nurkića

Inače, isti je navijač 2018. uočen na utakmici Pelicansa i Portland Trail Blazersa, kada je jedan novinar podsjetio da je taj isti tip vrijeđao Jokića godinu dana ranije. Tada mu je meta možda bio Jusuf Nurkić jer ni u Portlandu nije bilo hrvatskih košarkaša koje bi mogao podržavati.