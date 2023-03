NE POSTOJI GORI ZAHTJEV / Gnjusno za što joj je ponudio 1500 funti: 'Mislim da ne postoji osoba na svijetu kojoj se to sviđa'

Debora Peixotois ima veliku želju postati nogometna sutkinja i suditi na Svjetskom prvenstvu pa je tako nedavno upisalu sudačku školu Brazilskog nogometnog saveza. "Moj najveći san je suditi derbiju u Brazilu, i tko zna možda jednog dana na Svjetskom prvenstvu, to bi bio san. Imam veliku podršku obitelji i obožavatelja." Dok to ne ostvari novac zarađuje od OnlyFansa, gdje joj pratitelji plaćaju da ispunjava njihove zahtjeve. Nedavno je tako otkrila najgori zahtjev koji je ikad dobila od obožavatelja. "Nisam pristala raditi neke neobične stvari na OnlyFansu. Jedan od pretplatnika ponudio mi je 1500 funti i pitao me da mu prodam gaćice sa svojim izmetom. Mislim da ne postoji osoba na svijetu kojoj se to sviđa."