'VRATILA SAM SE BABY' / OnlyFans model i bivša nogometašica iskreno priznaje: 'Osjećam se krivom, posramljenom i razočaranom. Bila sam mlada, petljala sam se s prijateljima'

Bivša nogometašica Madelene Wright najavila je da će se nakon kratke stanke vratiti objavljivanju vrućih fotografija na društvenim mrežama. Charlton Athletic je 2020. otpustio Wright (24) nakon što se snimila kako pije šampanjac za volanom Range Rovera. Tvrdi da je zaradila oko 500.000 funti otkako je karijeru prebacila s nogometne na manekensku, a obožavatelji plaćaju 24 funte mjesečno da vide njezin sadržaj na OnlyFans, prenosi The Sun. I nakon šest tjedana pauze od Instagrama, engleska seks bomba je objavila vruću fotografiju. Wright na fotografiji novi čipkasto rublje i kao takva se pobrinula da stavi poveznicu na njezinu stranicu OnlyFans. Napisala je na svoju fotku: "Imala sam malu pauzu, ali vratila sam se baby." Inače, Wright je započela karijeru u Millwallu, ali se pridružila rivalskom Charltonu prije nego što je otpuštena prošle godine. U trenutku njezina otkaza, nogometni as je žalio. Wright je u intervjuu za SunSport, slomljenog srca, rekla: “Bila sam mlada, petljala sam se i zafrkavala s prijateljima i nisam baš shvaćala poziciju u kojoj sam bila i odgovornost koju sam imala. Voljela sam Charlton, svoje trenere i suigračice, tako da me odluka ostavila slomljenog srca. Kada igrate za nogometnu ekipu, ona vam postane obitelj, pa je bilo teško odstupiti od toga. Nakon što sam dobilataj otkaz, počeo sam razmišljati hoću li opet moći igrati nogomet, na kojoj bih razini mogao igrati i hoće li me druge ekipe htjeti u svom klubu. Kada se sve dogodilo shvatila sam koliko sam svojim postupcima ljudi iznevjerila. Nekada sam bila trenerica u akademiji za mlade djevojke i djeca su me gledala i uvijek me pitala za savjet. Osjećam se krivom, posramljenom i razočaranom samom sobom", izjavila je Madelene Wright.