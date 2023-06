POTPUNO DRUGAČIJA / Georgina dobila opasnu konkurenciju: Na Bliski Istok sa slavnim nogometašem stiže i ljepotica koja sve o sebi skriva 'kao zmija noge'

Partnerica nogometaša Cristiana Ronalda (38), atraktivna Argentinka Georgina Rodriguez (29), privlači ogromnu pažnju medija od samoga početka veze s portugalskim superstarom. Ona je pokrenula neke brendove, bavi se promocijom, poslom "influencerice", a nedavno je snimljen i dokumentarac o njoj koji možete pogledati na Netflixu. Georgina se ove godine s Cristianom preselila u Saudijsku Arabiju, gdje on igra za tamošnji Al-Nassr (i zarađuje ogroman novac), a ona živi luksuznim životnim stilom. Georgina je do sada definitivno bila najslavnija partnerica nekog nogometaša koji igra na Bliskom Istoku i privlačila je ogromnu pažnju. No, to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, po svemu sudeći uskoro će na Bliski Istok sletjeti još jedan nogometni superstar - francuski napadač Karim Benzema koji bi trebao potpisati za Al Ittihad, a s njim će stići i njegova prelijepa djevojka, francuska manekenka Jordan Ozuna. Iako ona može parirati Georgini po ljepoti, Jordan živi poprilično drugačijim stilom života. Dok Ronaldova partnerica malo toga skriva od javnosti, Jordan detalje iz svojeg privatnog života skriva kao zmija noge pa se tako o njenoj vezi s Karimom gotovo ništa ne zna. A koliko čuvaju svoj privatni život od očiju javnosti najbolje pokazuje činjenica da su oni prije par mjeseci postali roditelji, a da se još ne zna ni ime, ni spol djeteta.