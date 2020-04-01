{NOINDEX-NOFOLLOW} [FOTO] PITANJE JE DANA KAD ĆE JE INSTAGRAM ZABRANITI: Bivša djevojka poznatog vratara objavljuje gole slike iz karantene - Net.hr
Bivša djevojka poznatog vratara objavljuje gole slike iz karantene

Foto: Profimedia

Lijepa Šveđanka šalje poruke ljudima da ostanu doma, a nekako imamo osjećaj da im to uz ovakav "autoritet" neće biti problem

1.4.2020.
11:37
Sportski.net
Profimedia
Po uzoru na mnoge "Instagramuše", bivša djevojka poznatog vratara Evertona, Manchester Uniteda i američke nogometne reprezentacije Tima Howarda Nora Segura iz karantene je na svom Instagramu počela objavljivati provokativne fotografije.

Šveđanka je ipak otišla korak dalje pa tako svaki dan na njenom profilu možete gledati jako provokativne fotografije, a na nekima je potpuno gola.

Lijepa Šveđanka šalje poruke ljudima da ostanu doma, a nekako imamo osjećaj da im to uz ovakav "autoritet" neće biti problem.

Tim HowardNora Segura
