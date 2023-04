VRELA ARGENTINKA / Fatalna poduzetnica radi na posve novom projektu, a fanovi tvrde: 'Tebi se uvijek nešto dogodi'

Argentinska nogometna menadžerica i poduzetnica Wanda Nara nedavno se pomirila sa svojim suprugom, argentinskim nogometašem Maurom Icardijem. Njih dvoje su se rastali jer ju je on navodno prevario, no prije nekoliko tjedana Wanda mu je dala još jednu priliku. "Moj muž se više boji da me izgubi nego razvoda. Za mene je naš brak sreća, a za njega ne znam, ja želim da traje vječno. Nije se zaljubio u mene u diskoteci, nego u pidžami kada sam radila tjesteninu s parmezanom", poručila je tada Wanda. Njen suprug Mauro Icardi trenutno igra za turski Galatasaray, a na jesen je Wanda objavljivala slike iz kreveta sa drugim muškarcima. Čini se da su nedoumice sada razriješene jer je jučer objavila zajedničke slike s njim, a na njenom profilu se može uočiti da sudjeluje u novoj sezoni MasterChefa. "Ovo bi bila Elif, njoj se uvijek nešto dogodi i nikad nema kraja", neki su od komentara ispod objave.