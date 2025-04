Michael Schumacher, ime koje odzvanja svijetom Formule 1, ostaje ikona motorsporta čak i više od desetljeća nakon tragične nesreće koja mu je promijenila život. Sedmerostruki svjetski prvak, čija je dominacija stazama obilježila jednu eru, danas vodi najtežu bitku daleko od očiju javnosti i nalazi se u teškom stanju. Njegova obitelj, predvođena suprugom Corinnom, čini sve kako bi zaštitila njegovu privatnost, no povremene informacije koje dolaze iz uskog kruga bliskih ljudi pružaju uvid u njegovo trenutno stanje i izazove s kojima se suočavaju. Najnovije vijesti iz 2025. godine, iako šture, potvrđuju složenost situacije, ali i nevjerojatnu snagu obitelji Schumacher.

Tragična nesreća i godine oporavka

Svijet je ostao u šoku 29. prosinca 2013. godine. Vijest o teškoj nesreći Michaela Schumachera tijekom skijanja s obitelji u francuskim Alpama odjeknula je globalno. Prvak, poznat po svojoj vještini i kontroli, skijao je izvan označene staze u blizini Méribela sa sinom Mickom kada je pao i glavom udario u stijenu. Iako je nosio kacigu, koja mu je prema liječnicima spasila život, pretrpio je katastrofalne ozljede mozga.

Hitno je prebačen helikopterom u bolnicu u Grenobleu gdje je podvrgnut dvjema operacijama i stavljen u medicinski induciranu komu kako bi se smanjio otok na mozgu. Mjesecima je trajala neizvjesnost oko njegovog stanja. U lipnju 2014. godine, probuđen je iz kome i prebačen u bolnicu u Lausannei, prije nego što je konačno u rujnu iste godine premješten na kućnu njegu u obiteljski dom u Glandu, Švicarska. Od tada, informacije o njegovom oporavku strogo su kontrolirane, a obitelj je uspostavila okruženje koje mu pruža maksimalnu njegu i privatnost, navodno i u obiteljskoj vili na Mallorci.

Najnovije informacije o zdravstvenom stanju

Početkom 2025. godine, Felix Gorner, njemački F1 novinar blizak obitelji, podijelio je rijedak uvid u Michaelovo stanje. Prema njegovim riječima, situacija je i dalje izuzetno teška.

"Michael je potpuno ovisan o stalnoj pomoći," izjavio je Gorner za RTL.

"Prestao je komunicirati govorom. Više se ne može verbalno izražavati, ne može hodati, u stanju je svojevrsne vegetacije. To je vrlo bolna stvarnost za prihvatiti", dodao je Felix Gorner.

Ove riječi potvrđuju ranije izjave drugih bliskih osoba. Jean Todt, dugogodišnji šef Ferrarija i Michaelov bliski prijatelj, koji ga redovito posjećuje, također je naglasio koliko se Michaelov život promijenio.

"Proveo sam puno vremena s Corinnom otkako je Michael doživio nesreću. Ona je sjajna žena i vodi obitelj... Zahvaljujući radu liječnika i suradnji Corinne, koja je željela da preživi, on je preživio - ali s posljedicama. Sada se bore s tim posljedicama," rekao je Todt za Bild, dodajući kasnije u intervjuu za L'Equipe:

"Michael je ovdje, tako da mi ne nedostaje. Ali, on jednostavno nije Michael kakav je bio. Drugačiji je i divno je vođen od strane supruge i djece koji ga štite. Njegov život je sada drugačiji i imam privilegiju dijeliti trenutke s njim. To je sve što se može reći. Nažalost, sudbina ga je pogodila prije više od deset godina. On više nije Michael kojeg smo poznavali u Formuli 1."

Michaelov brat, Ralf Schumacher, također bivši F1 vozač, izrazio je slične osjećaje, priznajući napredak medicine, ali i realnost situacije:

"Hvala Bogu, uspjeli smo učiniti puno zahvaljujući modernim medicinskim mogućnostima, ali ipak ništa nije kao što je bilo. Život je ponekad nepravedan."

Željezni zid privatnosti

Od samog početka, Corinna Schumacher inzistirala je na zaštiti privatnosti svog supruga. Njezina mantra "Privatno je privatno," koju je Michael često ponavljao tijekom karijere, postala je vodilja obitelji.

"Michael nas je uvijek štitio, a sada mi štitimo Michaela," izjavila je Corinna u rijetkom emotivnom obraćanju prilikom primanja Državne nagrade Sjeverne Rajne-Vestfalije u Michaelovo ime 2022. godine.

Ova predanost privatnosti znači da je pristup Michaelu strogo ograničen. Felix Gorner potvrdio je da krug ljudi koji ga mogu posjetiti broji "maksimalno 20 osoba". U taj uski krug spadaju najbliža obitelj i odabrani prijatelji poput Jeana Todta. Obiteljski odvjetnik Felix Damm objasnio je zašto nikada nije objavljeno konačno izvješće o Michaelovom stanju:

"Uvijek se radilo o zaštiti privatnih informacija... Razmatrali smo bi li konačna objava o Michaelovom zdravstvenom stanju bila pravi put. Ali to ne bi bio kraj, i morala bi postojati stalno ažurirana 'izvješća o stanju vode'," čime bi se stvorio kontinuirani pritisak medija.

Ovakav pristup znači da su neki ljudi iz Michaelove prošlosti, poput njegovog bivšeg menadžera Willija Webera, ostali isključeni, što je Weber javno izrazio s žaljenjem, navodeći kako se Corinna boji da bi on "odmah prepoznao što se događa i objavio istinu".

Obiteljski život i podrška

Unatoč teškim okolnostima, obitelj Schumacher nastavlja živjeti, čuvajući Michaela u središtu svog svijeta. Corinna je preuzela ogromnu odgovornost, vodeći brigu o Michaelu i obiteljskim poslovima. Jean Todt je istaknuo njezinu snagu: "Dogodilo se iznenada i nije imala izbora. Ali radi to vrlo dobro. Vjerujem joj, ona vjeruje meni."

Djeca, Gina-Maria i Mick, pružaju neizmjernu podršku. Mick je krenuo očevim stopama, natječući se u Formuli 1 i drugim trkaćim serijama, dok je Gina-Maria uspješna u konjičkom sportu (reining). Oboje često dijele dirljive poruke i uspomene na oca na društvenim mrežama.

Obitelj je doživjela i trenutke radosti. U rujnu 2024., Gina-Maria udala se za svog partnera Iaina Bethkea na privatnoj ceremoniji u obiteljskoj vili na Mallorci. Prema izvješćima španjolskih medija, Michael je navodno prisustvovao vjenčanju, što je bila vijest koja je obradovala obožavatelje diljem svijeta, iako nikada nije službeno potvrđena. Nedavno, krajem ožujka 2025. (ili prema nekim izvorima ranije), obitelj je dočekala novog člana – Gina je rodila kćer Millie, čime je Michael postao djed. Vjeruje se da je dolazak unuke donio novu nadu i radost u obitelj.

Izazovi i prijetnje

Osim brige za Michaelovo zdravlje, obitelj se suočila i s ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama. Početkom 2025. godine, javnost je saznala za pokušaj ucjene. Markus F., bivši pripadnik osiguranja obitelji, zajedno s dvojicom suradnika, ukrao je oko 900 fotografija, 600 videozapisa i 900 medicinskih dokumenata koji se odnose na Michaela. Kriminalci su zahtijevali otkupninu od 15 milijuna eura, prijeteći objavom materijala na internetu.

Srećom, vlasti su intervenirale i spriječile objavu privatnih informacija. Markus F. je osuđen u veljači 2025. godine. Ovaj incident dodatno je naglasio ranjivost obitelji i rizike povezane s potrebom za vanjskom pomoći u Michaelovoj njezi, te potvrdio opravdanost njihove strategije stroge kontrole pristupa i informacija.

Nasljeđe koje traje

Bez obzira na njegovo trenutno stanje, Michael Schumacher ostaje neizbrisivi dio povijesti Formule 1. Njegovih sedam naslova svjetskog prvaka (dva s Benettonom, pet s Ferrarijem), 91 pobjeda, 155 podija i 68 pole positiona dugo su bili rekordi koji su se činili nedostižnima. Njegova dominacija s Ferrarijem početkom 2000-ih godina, uz tehničke genijalce poput Rossa Brawna i Roryja Byrne, stvorila je dinastiju koja je zlatnim slovima upisana u anale sporta.

Njegov utjecaj seže i dalje od statistike. Njegova radna etika, posvećenost i timski duh postavili su nove standarde. Tragična nesreća također je potaknula daljnja poboljšanja sigurnosnih protokola u Formuli 1 i drugim granama motorsporta. Dokumentarac "Schumacher" iz 2021. pružio je intiman pogled na njegovu karijeru i obiteljski život, dodatno učvrstivši njegovu legendu. Danas, njegov sin Mick nosi prezime Schumacher na trkaćim stazama, nastavljajući obiteljsku strast prema brzini.

