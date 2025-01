Musk razmatra kupnju Liverpoola. Cifra o kojoj mnogi mogu samo sanjati za njega je sitnica

Službeno najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk uskoro bi mogao proširiti svoje horizonte i na svijet sporta. Vlasnik Tesle, SpaceX-a i X-a (bivšeg Twittera) razmišlja o kupnji ponajvećeg engleskog kluba, Liverpoola. Njegov otac Errol tvrdi kako je Elon emotivno vrlo vezan za grad u kojem je rođena njegova baka. Musk stariji je ovu informaciju otkrio u intervjuu za Radio Times.

"Istina, Elon je izrazio želju da kupi Liverpool, ali to ne znači da će zaista to učiniti. Želi li to učiniti? Naravno, tko ne bi želio, i ja bih to htio napraviti" - rekao je Elonov otac, a multimilijarder se s gradom povezao kada ga je Errol kao dječaka tamo vodio. "Njegova baka rođena je u tom gradu, imamo i rođake tamo, a i Beatlesi su odrastali s nekim članovima moje obitelji"

Trenutni vlasnik Liverpoola je američka grupa Fenway Sports Groupe koja je klub i kultni stadion Anfield kupila 2010. za 300 milijuna funti, a sada bi na njemu zaradila 14 puta više jer bi Muska posao navodno koštao 7,2 milijarde eura. FSG je vlasnik i MLB franšize Boston Red Socksa i NHL momčadi Pittsburg Penguinsa.

Muskovo bogatstvo procjenjuje se na 400 milijardi eura tako da se cifra od sedam čini kao prava sitnica, a to bi bilo i otprilike šest puta manje od onoga što je platio za Twitter. S obzirom na njegove bliske odnose s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Musku vjerojatno rastu i političke ambicije, a kupnjom jednog od najvećih britanskih brendova ojačao bi svoju moć i utjecaj u Ujedinjenom Kraljevstvu.

