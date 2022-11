PREKRASNA JE / Dok je Ronaldo u Dohi, Georgina je u seksi izdanju sve ostavila bez teksta: Svi bi muškarci htjeli biti pored nje

Manekenka Georgina Rodriguez pokazala je svoje poprsje u ukrašenoj ledeno-plavoj haljini s prorezom do bedra dok je prisustvovala gala svečanosti izbora Osobe godine 2022. Latin Recording Academy. 28-godišnja djevojka Cristiana Ronalda izgledala je prekrasno u ovoj svjetlucavoj haljini sa središnjim korzetom koja je savršeno pokazala njezin struk. Ronaldo se trenutno nalazi u Dohi gdje sutra kreće Svjetsko nogometno prvenstvo, a on sa svojim Portugalom želi doći do slavnog trofeja i postati prvak svijeta.