Diletta Leotta uskoro će postati majka, a lijepa talijanska novinarka često se suočava sa vulgarnim povicima, nemoralnim ponudama, a dotaknula se i neugodnih trenutaka koje će nažalost zauvijek pamtiti.

Naime, Diletta se prisjetila kako je u tinejdžerskim danima imala vrlo neugodno iskustvo sa profesorom Tjelesne i zdravstvene kulture. Osim što su kako kaže, djevojke bile primorane nositi tajice, profesor je otišao korak dalje: ''Jednom prilikom me udario po stražnjici i rekao nešto poput: 'Tjeraš me da umočim keks', što mi nikako nije bilo jasno.''

Po dolasku kući, Diletta je ocu ispričala što se dogodilo, a obzirom da je njen otac bio odvjetnik, spomenuti profesor bio je suspendiran te izbačen iz škole.

Novinarka je govorila i o tome kako joj je žao što sa ženama nema baš dobar odnos, te da zbog toga pati: ''Stvarno ne znam, voljela bih pitati ih da mi pomognu shvatiti. Možda je to u slučaju novinarke Paole Ferrari koja me nekoliko puta napala zbog činjenice da se nikad nismo srele. Možda bi se, da me poznaje, ispričala i priznala pogrešku.

Naravno, nije mogla ne spomenuti i odnos sa muškom populacijom: ''Ponekad sam osjećala neugodu zbog toga što su sve oči bile uprte u mene, dosadne, ljigave poglede ili vulgarne povike na stadionu, koji su sreću sada prestali.''

Diletti se život okrenuo naglavačke nakon što je upoznala Lorisa Kariusa, nogometnog vratara s kojim trenutno očekuje dijete. Tvrdi kako je, čim ga je vidjela, izjavila: ''On je muškarac mog života.''

Diletta i njen budući suprug imaju nekoliko imena za njihovu kćerkicu: Ofelia, Rosa i Bella.