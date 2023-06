BAŠ SJAJI / Diletta otkrila veliku vijest pa u šestom mjesecu trudnoće zablistala u haljini s visokim prorezom

Talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta u šestom je mjesecu trudnoće, a u nedjelju u Napulju radi posljednju utakmicu (Napoli - Sampdoria) uoči odlaska na porodiljni. "Ne namjeravam se tako brzo vratiti na teren"; rekla je Leotta koja bi trebala roditi krajem kolovoza. No, neće mirovati, iako je sezona gotova. Naime, otkrila je kako će 19. lipnja pokrenuti podcast o majčinstvu. "Uskoro ću postati majka. I kako sada to učiniti? Ok, bez panike! Kako bih odgovorila na tisuće pitanja koja imam na umu, smislila sam novi podcast, koji će se 'roditi' 19. lipnja", objavila je voditeljica.