Poznata voditeljica ispričala situaciju iz zračne luke: 'Skinula me, dirala i škakljala'

Poznata sportska voditeljica i supruga vratara Schalkea Lorisa Kariusa, Diletta Leotta ispričala je za talijanski Radio 105 neugodnu situaciju koja joj se dogodila u zračnoj luci u Njemačkoj prilikom povratka u Italiju.

Nakon prolaska kroz detektor metala, policajku je izdvojila Dilettu kako bi ju dodatno pretražila. "Mlada me dama počne dirati. Stisnula mi je grudi. Bilo mi je malo neugodno", rekla je Talijanka pa nastavila: "U jednom trenutku ona mi kaže 'podigni pazuhe' i već mi je loše jer sam jako škakljiva ispod pazuha. Mlada dama prilazi bliže i stavlja mi ruke ispod pazuha i počinje me češkati", ispričala je traumu voditeljica.

"Skinula me sve do potkošulje i onda sam digla ruke i rekla 'vidi, nemam ništa ispod pazuha', no ona je inzistirala da me mora škakljati ispod pazuha. Bilo je to nevjerojatno mučenje, a povrh toga tražila je i da skinem cipele i škakljala me po stopalima”, rekla je Dilettai objasnila kako je joj je škakljanje trauma iz djetinjstva."To je trauma jer bi me brat tako držao i škakljao ispod pazuha. Nisam se mogla pomaknuti jer je bio jako jak i škakljao me po cijelom tijelu pa sam se u jednom trenutku popiškila", ispričala je iskreno Leotta.

