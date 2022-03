PALA U DEPRESIJU / Paige VanZant: 'Nisam htjela živjeti. Imam snimku seksa s mužem, razumijem da sam mnogima privlačna, ali prije svega sam borkinja'

Američka borkinja Paige VanZant u posljednjih tjedan dana bila je itekako aktivna na društvenim mrežama. Nakon što je napustila elitni UFC, Paige se posvetila vlastitoj promociji. Otvorila je, naime, vlastitu stranicu na kojoj objavljuje sadržaj za odrasle. Naziv te stranice je PaigeFanZant, a promovira ju ovih dana na svom Instagramu. Njen je provokativni video izazvao brojne reakcije. Paige na Instagramu ima 3 milijuna pratitelja, a ovog puta nagradila ih je vrućim fotografijama sebe kako gola leži na krevetu, ali slikano je iz takvog kuta da se ne vide eksplicitni dijelovi, već da golicaju maštu. Za spomenuti kako će Paige VanZant nastaviti svoju borilačku karijeru u AEW-u, elitnoj kečerskoj organizaciji, prenosi španjolska Marca. Paige VanZant u razgovoru za MMAWeekly kazala je kako su je porazi u boksu bez rukavica, popularnom Bare Knuckle Championshipu, gurnuli u depresiju... "Rekla sam svom mužu neke stvari koje su prilično užasne u vezi mog psihičkog stanja. Otkrila sam mu da nisam htjela više živjeti, da ovo više nije za mene. Kao da život više nije za mene, bilo je teško", priznala je Paige VanZant koja je nedavno svojim vjernim pratiteljima na Instagramu otkrila kako je snimila seks sa svojim suprugom Austinom Vanderfordom. Jedna od najpopularnijih UFC borkinja ikad nije isključila da će pornografski sadržaj s njezinim suprugom kad-tad ugledati svjetlo, iako to smatra malo vjerojatnim: "Bi li ga ikada prodala, podijelila ili promovirala? Mhmmm, to je druga priča." "Razumijem da ljudi misle da sam privlačna, ali prije svega sam borkinja i sportašica. Posjekotina na licu uvijek zacijeli. Bila sam posječena, razbijena i prije, pa ljudi i dalje misle da sam lijepa. To još nije utjecalo na moju karijeru. Mislim da ću sada biti dovoljno dobro plaćena za plastičnu operaciju. Imam plastičnog kirurga kojem mogu poslati poruku i reći: 'Hej, moraš me popraviti'", napisala je Paige VanZant na društvenim mrežama . "O moje lice! Moje je i mogu s njim raditi što hoću. I znate što? Bit ću lijepa čak i ako me otvore. Nije to neki veliki problem", kazala je Paige VanZant.