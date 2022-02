Premda se njegovo bogatstvo procjenjuje na više od milijarde dolara, najpopularniji i nekada najbolji igrač svijeta, Cristiano Ronaldo, poprilično je strog otac i drži do nekih, za današnje prilike, neobičnih pravila.

Ronaldo trenutno očekuje svoje šesto dijete, jer njegova partnerica Georgina Rodriguez ponovo je trudna, a njegov najstariji sin Cristiano Junior ima već 12 godina i on je, može se to tako reći, veliki projekt svog istoimenog oca.

Ronaldo Junior trenira nogomet i to aktivno već godinama i iznimno je talentiran, ali Cristiano mu je usadio i neke principe, i nametnuo neka pravila koja se ne mogu baš često vidjeti u današnje doba.

Ne želi mu kupiti mobitel

Naime, Ronaldov sin s gotovo 12 godina još uvijek nema mobitel, iako pametnim uređajima danas vrlo vješto barataju već i djeca predškolske dobi. Ronaldo mu ne želi kupiti pametni telefon jer smatra kako je tehnologija uzela previše maha u dječjoj svakodnevnici, a svoju je odluku objasnio ovako.

''Jednog me dana tražio da mu kupim iPhone kako me može nazvati, no rekao sam da ne može. Ako me želi nazvati, neka to napravi preko bake. Želim mu poručiti kako ne može samo tako dobiti sve što poželi. Najbolja stvar koju može dobiti je obrazovanje'', rekao je Ronaldo.

Ronaldov sin trenutno trenira u akademiji Manchester Uniteda, dok je prethodno igrao i za Juventusove klince kao i za one Real Madrida, a navodno ima silnu želju postati nogometašem i slijediti očeve stope.