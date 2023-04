Bodybuilder i fitness instruktor Nemanja Popov Nemanjica, 28-godišnji sportaš iz Novog Sada, postao je prije godinu i pol jedna od tema medija u susjedstvu, ali i u regiji, nakon što se probio u medije preko Serbia Fashion Weeka, a na kojoj je taj sportaš – gostovao.

Isklesani Srbin zbog brojnik tetovaža ima nadimak “četnik maneken”, a na svom tijelu istetovirao je Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, ali i zločince - “vojvodu” Momčila Đujića i Dražu Mihailovića, te poruke posvećene Gavrilu Principu, a tu se našla i bomba na koljenu. Naravno, prozvali su ga i kontroverznim sportašem koji propagira četništvo. Srpski mediji o njemu su pisali u kontekstu četnika manekena koji je svojim tetovažama uzburkao duhove i podigao prašinu...

“Bavim se bodybuildingom već četiri godine, tad sam išao na prvo natjecanje”, otkrio je u intervjuu za Telegraf u listopadu 2021. Svojim pojavljivanjem izazvao je burne reakcije, kako on kaže i pozitivne i negativne...

"Moje pojavljivanje na Serbia Fashion Week-u je za cilj je imalo promociju. Htio sam pokazati svoje tijelo na kojem sam radio godinama. Ne sramim se svojih tetovaža. Osuđuju me da sam pokazao tetovaže kako bih propagirao mržnju. To nije istina. Ne gajim mržnju ni prema jednoj naciji. Ja sam patriota, kršćanin, veličam srpstvo. Ne smatram da u Srbiji svi trebaju tetovirati četnike, ovo je jednostavno nešto što ja veličam", rekao je Nemanja u listopadu 2021. za TelegrafJetset i otkrio da priželjkuje da ga neka estradna zvezda pozove za angažman u spotu:

"Volio bih da me pozove neka pjevačica za spot. Mogu i pjevači. Vidim se u Gastozovom spotu, nekom novijem. Volim nove generacije".

Na pitanje kako dame reagiraju kada vide njegove tetovaže, fitnes instruktor je tada bio kazao kako ga se boje..

"Generalno mi ne prilaze djevojke, imaju strah. Djevojke s kojima sam se zabavljao su me uglavnom pitale koliko dugo treniram, što koristim, što mi znače tetovaže, ali to ne volim da me pitaju", zaključio je Popov istaknuvši da je za njega iskustvo koje je imao u ulozi manekena - brutalno.