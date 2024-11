Popularna Splićanka: 'Ostvarila sam se u drugom aspektu koji je puno bolje plaćen od posla medicinske sestre'

Trenira, uz kickboks i powerlift kod Enija Musica, trenera koji priprema Antonija Plazibata za natjecanja. Znači, kickboks, boks i ide uz to u teretanu. Naravno, trči uz more, radi jako na kardiju. Sva je u sportu. "Imala sam dva do tri treninga dnevno prije meča, ali inače jedan trening dnevno, šest treninga tjedno", otkrila je Ela Jerković.