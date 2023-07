IDE DALJE, NE PITA ZA ZDRAVLJE / Bujna plavuša samu sebe prozvala je 'Kraljicom bikinija', a vama postavljamo pitanje: Možete li ju gledati samo u oči?

Najseksi hokejašica svijeta Mikayla Demaiter ponovno je oduševila svoje pratitelja svojom najnovijom fotografijom. Ova 23-godišnjakinja iz Ontarija bila je na putu prema profesionalnoj karijeri u hokeju na ledu još dok je bila tinejdžerica. No nakon teške operacije koljena s 19 godina se prebacila na puno radno vrijeme modela. Sudeći prema komentarima, to joj je bio pun pogodak. Na najnovijim fotkama koje je postavila na sebi ima samo bikini, a i on se ovdje nalazi samo kao ukras. ''Ja sam Kraljica bikinija i to ću uvijek biti'', provokativno je poručila Mikayla, a obožavateljima je ispao jezik, mnogi još dolaze k sebi.