Pogledajte kako izgleda uništeni Nou Camp!

Krivac je režiser Charles Porta čiji film 'Second Origin' je baziran na romanu Manuela Pedrola iz 70-ih godina prošlog stoljeća koji se zove "El mecanoscrito del segundo origen". Roman i film donose priču o postapokaliptičnoj Barceloni u kojoj je Camp Nou u ruševinama.

Kako izgleda crni scenarij najvećeg katalonskog grada moći ćete vidjeti na skorašnjem International Fantasy Film Festivalu koji se održava upravo u Barceloni.