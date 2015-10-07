{NOINDEX-NOFOLLOW} BOLESNO: Pogledajte kako izgleda uništeni Nou Camp! - Net.hr
Pogledajte kako izgleda uništeni Nou Camp!

Vjerojatno najgori scenarij za sve navijače Barcelone će se obistiniti na filmskom platnu, prekrasan grad je razrušen, a samim time i legendani stadion Camp Nou.

Krivac je režiser Charles Porta čiji film 'Second Origin' je baziran na romanu Manuela Pedrola iz 70-ih godina prošlog stoljeća koji se zove "El mecanoscrito del segundo origen". Roman i film donose priču o postapokaliptičnoj Barceloni u kojoj je Camp Nou u ruševinama.

Kako izgleda crni scenarij najvećeg katalonskog grada moći ćete vidjeti na skorašnjem International Fantasy Film Festivalu koji se održava upravo u Barceloni.

 

