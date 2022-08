Bivši nogometaš Crvene Zvezde i australski reprezentativac, Miloš Degenek, rođen je u travnju 1994. godine u Kninu. Imao je, dakle, svega 18 mjeseci kada je njegova obitelj pobjegla u Aranđelovac u Šumadiji, ali nerijetko za razne srpske medije prepričava svoje nesretno djetinjstvo kao da ga je jučer proživio.

Degenek tvrdi kako je na traktoru čak devet dana putovao do Srbije s ocem i majkom, a pet godina kasnije je napustio i Srbiju te je nastavio živjeti u Australiji:

"Mrzim rat. Rođen sam u Hrvatskoj 1994. godine u vrijeme rata za neovisnost. Bio je to težak period za moju obitelj. Imao sam 18 mjeseci kada sam morao napustiti naš grad Knin. Bio sam na traktoru s majkom i ocem devet dana dok smo bježali prema Srbiji" , rekao je Miloš i nastavio:

'Protjerivanje ljudi iz domova'

"Imali smo samo kruh i mlijeko za put. Sve smo ostavili. Kuća, zemlja, rodbina, prijatelji. Teška je to tema za moju obitelj. Ne pričam puno o tome, kao ni moj otac. Tužan je to period za njega. Nije bio u Hrvatskoj od tada. Već 24 godine", rekao je prije četiri godine, a ovih dana dodao:

"Oluja je velika tragedija. To nije ni oluja, to je protjerivanje ljudi iz domova, otimanje imovine. Ne sjećam se jer sam bio mali, ali se moji sjećaju svega i žive tako s tim. Znam iz priča roditelja, bake i djeda da smo devet dana išli traktorom. Zauvijek će ostati veliki žal i tuga za tim što smo sve ostavili dolje. Ali, to je bilo i uvijek će biti naše. Naše kuće, mjesto gdje smo se rodili i postali ljudi", rekao je Degenek pa zaključio:

"Ljudi u Hrvatskoj to slave jer gledaju svoju stranu priče i ono što njih zanima. Nemam tu što puno za reći. Želimo samo da smo svi živi i zdravi i da se takvo što više nikad ne ponovi", zaključuje stoper američkog Columbusa.