Cristian Daminuta svojevremeno je bio ogroman talent rumunjskog nogometa. Od samih početaka se očekivalo da će Daminuta postati vrhunski nogometaš, ali to se na njegovu žalost nije dogodilo.

On je svoju karijeru počeo u Politehnica Temišvar, a potom je kao 18-godišnjak preselio u Inter. Tamo je dvije godine proveo na posudbi u Modeni i Dinamo Bukureštu, a potom je preselio u Milan.

No, ni u drugom dijelu grada nije dobio pravu priliku, lutao je po posudbama, vratio se u Rumunjsku, igrao u Izraelu, ponovno u Italiji, da bi se s 32 godine ostavio nogometa na vrhunskoj razini.

Uvijek su ga pratile priče da je njegov talent "ugušila" ljubav prema ženama i alkoholu, no čini se da se Cristian skrasio sa svojom trećom ženom, Madalinom. S njom već ima dvoje djece, ali se par nešto kasnije oženio. Usprkos tome, tek je nedavno saznao da mu supruga ima profil na OnlyFans, platformi gdje žene objavljuju provokativne i golišave fotografije, a korisnici to sve dobro plate.

Zanimljiva reakcija

On je slučajno saznao da mu supruga ima profil na OnlyFansu, a njegova reakcije sve je iznenadila. Otkrila je to sama Madalina rumunjskim medijima.

"Dijelim fotografije većinom u donjem vešu, ponekad i nešto provokativnije, ali u granicama normalnog. Suprug je sjajno reagirao kada je saznao. Bilo mi je neugodno reći kako zarađujem novac i krila sam to kratko od njega, ali on je, naravno, saznao. On je otvorenog uma i nema s tim nikakvih problema. Podržava me i razumije, ne smeta ga jer nije ljubomoran, zna da će mi uvijek biti podrška", otkrila je Madalina.

Inače, Daminuta se sada okrenuo trenerskom poslu te planira završiti školu kako bi mogao ostati u omiljenom mu sportu.