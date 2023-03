POJEST ĆU SVE BOMBONČIĆE / Bivša supruga zvijezde formule 1 uhićena zbog posjedovanja paketa s MDMA: 'Zabrinula su nas novinska izvješća'

Model Jessica Michibata (38), inače bivša supruga Jensona Buttona, uhićena je zbog navodnog posjedovanja MDMA, prenosi čitani britanski tabloid The Sun. Manekenku je privela japanska policija nakon što je psihoaktivna droga pronađena u paketu koji je poslan u njezinu hotelsku sobu u Tokiju. Jessica Michibata je privedena zbog sumnje da je prekršila zakon o posebnim mjerama za droge, prema Metropolitanskom policijskom odjelu (MPD). Ona negira optužbe. Drogu su navodno otkrili carinici u paketu kada je stigao u Japan iz inozemstva. Policija je pronašla adresu do hotela i sobe u kojoj je manekenka odsjela s još jednom osobom, a nakon toga krim službenici za droge napravili su raciju. Druga osoba je opisana kao Michibatin "poznanik", izvještavaju Mainichi Shimbun i The Japan Times. Jessica Michibata, majka jednog djeteta, trenutno živi u Sjedinjenim Državama, ali je rođena u Japanu. U izjavi koju je plasirala njezina agencija za modele Revive poručila je: "Ispričavamo se svima zbog zabrinutosti koju su izazvala izvješća o Jessici Michibata, modelu koji radi u našoj tvrtki. Trenutno ne možemo izravno kontaktirati Jessicu Michibatu i prikupljamo informacije kako bismo potvrdili činjenice. Budući da je incident pod istragom policije, suzdržat ćemo se od otkrivanja bilo kakvih daljnjih detalja." F1 bivši prvak Button - koji je osvojio naslov 2009. s Brawn GP-om - bio je u dugoj vezi s Jessicom od 2008. do 2015. godine. Vjenčali su se u prosincu 2014. - no rastali su se u dobrim odnosima 2015. godine. Button se utrkivao u F1 od 2000. do 2017. - pobijedio je u 15 utrka i osvojio 50 podija.