Bivša supruga asa Man Cityja Riyada Mahreza tvrdi da je okrenuo leđa njoj i njihovoj obitelji nakon što je potpisao za aktualnog prvaka Engleske, odnosno da se skroz promijenio, do te mjere da je na kraju napustio djecu i nju...

Danas pjevačica i manekenka Rita Johal rekla je u razgovoru za jedan od najčitanijih tabloida The Sun da Riyad Mahrez, koji zarađuje 160.000 funti tjedno, od prizemnog tate koji je kupovao u Asdi pretvorilo u umišljenog i plitkog nogometaša nakon preseljenja iz Leicester Cityja kod Pepa Guardiole.

'Preseljenje mog bivšeg muža u Manchester promijenilo ga je'

I misli da bi supruga engleskog asa Harryja Kanea Kate trebala odahnuti sada kada je njegov transfer od 160 milijuna funti u Man City propao.

Rita (28) je za The Sun u nedjelju rekla:

“Ne mogu komentirati živote drugih ljudi, ali preseljenje tamo promijenilo je mog muža. Supruga Harryja Kanea vjerojatno je imala sreće. Ostali bi trebali biti oprezni. Riyad je dozvolio da mu slava udari u glavu. Promijenio se kad je otišao u Manchester City. No znate, karijera nogometaša je kratka. Trebali bi ostati prizemljeni i lojalni onima do kojih im je stalo, čak i kad su prešli u veći klub, jer kad sve to završi, shvatit će tko je zaista tu za njih", istaknula je Rita i ispričala kako je promijenila vjeru zbog njega, postala je muslimanka kako je on to htio, prestala piti alkohol i prihvatila miran život sa zvijezdom kad ga je prvi put srela prije sedam godina...

No, kad se 2018. preselio na sjever Engleske za 60 milijuna funti, kaže da se 30 -godišnji Riyad ohladio prema njoj, postao nekako drugačiji...

'Drugačiji je nego prije'

Sada je otišao i korak dalje i zaručen je s influencericom Taylor Ward.

Rita je istaknula:

"Riyad kojeg sam upoznala drugačija je osoba od one koja je sada. Tulumari, ponaša se kao plitki nogometaš. Ne mrzim ga, to je snažna riječ, ali šokirana sam i tužna zbog onoga što je učinio. Odjednom me napustio, okrivljujući pritiske igranja u Manchester Cityju. Sada provodi svo vrijeme, bez svih briga ovog svijeta."

Rita, koja je glumila u Kingsmanu: Tajna služba i Pepeljugi, šetala je Oxford Streetom u svom rodnom Londonu kada ju je Riyad Mahrez potapšao po ramenu...

"Bila je to 2014. godina i nisam imala pojma tko je on. Tada nije bio veliko nogometno ime. Ali bio je šarmantan i svidio mi se. Bio mi je drag, stalno mi je govorio da sam lijepa, raspitivao se o mome životu, tjerao me da se osjećam posebno. Rekao je da me voli i da želi da mu rodim djecu."

Planirali život, kasnije i osnovali obitelj

Par je postao nerazdvojan i samo četiri mjeseca kasnije vjenčao se na tajnoj ceremoniji...

"Imali smo malo vjenčanje kod kuće. Voljela sam ga, htjela sam to učiniti. Promijenila sam način života zbog njega. Promijenila sam vjeru na kraju krajeva... Prestala sam piti, jer on nije pio. Voljela sam njegove vrijednosti htjela sam solidan obiteljski život. Htjela sam da zajedno budemo jaki poput mojih roditelja, a i on je osjećao isto. Ludo smo bili zaljubljeni i htjeli smo zauvijek biti zajedno."

Kćer Inaju dobili su 2015.

Tijekom trudnoće Rita je imala tako lošu preeklampsiju da se bojala da će umrijeti i bila je oprezna u pokušaju da dobije drugo dijete.

No godinu dana kasnije par je dobio drugu kćer, Aylu.

"Bila sam prestravljena što ću imati još djece, ali Riyjad je doista želio da proširimo svoju obitelj. Bila sam uplašena, ali on me je uvjeravao da će sve biti u redu. Bili smo presretni kad se Ejla rodila. U početku smo bili samo normalna obitelj. Riyad nije bio bljesak. Da, bio je nogometaš, ali mi smo bili samo normalni par s naše dvije djevojčice. Otišao bi igrati nogomet, ja sam bila mama koja je ostala kod kuće. Zajedno bismo kasnije gledali filmove. ”

No, u srpnju 2018. Manchester City je potvrdio potpisivanje petogodišnjeg ugovora. Transferna naknada od 60 milijuna funti učinila ga je tada najskupljim igračem kluba...

'Počeo se mijenjati'

Rita kaže da im se tada život potpuno promijenio. Sada živi u Beaconsfieldu i tvrdi:

"Ljubazni, skromni i brižni Ryad nestao je. Počeo je vjerovati u vlastiti hype. Imao je oko sebe ljude koji su mu govorili ono što je htio čuti. Počela sam uviđati promjenu u njemu. Prestao me pitati kako mi je prošao dan i što ću raditi. Mislim da sam postala dosadna supruga kod kuće, a on je imao taj blještavi način života daleko od mene. Počeo me jednostavno ignorirati. Kad sam ga pitala što mu je, samo mi je govorio 'pusti me molim te, pod pritiskom sam".

Stvari su išle nizbrdo sve dok se as Manchester Cityja 2019. nije iselio iz obiteljske kuće.

"Bilo je sve gore i gore. Na kraju se uselio u našu slobodnu sobu. A onda je jednog dana otišao i prijavio se u hotel. Da, napustio nas je, napustio je našu obitelj. Molila sam ga da se vrati kući. Rekao je da ne može jer je zbog nogometa po pritiskom. Istina je da mu je bilo dosadno. Bilo mi je užasno. Njegovi su me obožavatelji maltretirali na internetu i osjećala sam se kao neuspjeh".