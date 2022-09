DRAMATIČNA ISPOVIJEST / Bivša supruga Vladimira Klička: 'Slomilo me kad sam potpisivala papire za predaju skrbništva nad Kayom. S drogom i alkoholom na trenutak sam se osjećala sretnom'

Bivša supruga slavnog ukrajinskog boksača Vladimira Klička, američka glumica Hayden Panettiere, gostovala je kod supruge holivudske zvijezde Willa Smitha, kod Jade Pinkett Smith, te progovorila o najtežoj odluci u njezinom životu, odnosno otkrila detalje svoje mukotrpne borbe s Kličkom oko skrbništva nad kćerkicom Kayjom 2018. Tako su se nekadašnji boksački prvak i glumica našli u središtu pisanja američkih, ali i ostalih stranih medija poput poznatog američkog FOX News Channela. Jer, obično sud u ovakvim situacijama ima naklonost prema majkama, ali ovaj put Kličko je dobio bitku i puno skrbništvo nad kćerkom, imao je asa u rukavu. Hayden Parker je to slomilo. Panettiere (33), Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris i Kelly Osbourne, koja zamjenjuje Willow Smith, pričali su o tome kako je glumica potpisala papire za skrbništvo nad Kayom u emisiji "Red Table Talk". "Mislite li da je ovo dogovor koji ste postigli najbolji za nju i vas, taj da vaša kći bude s tatom?", upitao je Banfield Norris glumicu iz "Nashvillea" u ekskluzivnoj snimci koji je dobio časopis People. "U početku nije jer tu nije bilo nikakvih rasprava", objasnila je glumica. Da mi je [Kličko] došao i rekao da mislim da bi zbog toga i toga, problema koje imaš, bilo dobro da ona bude ovdje sa mnom neko vrijeme, pa ja bih mu rekla - 'OK, to ima smisla, shvaćam, dolazit ću u posjet i to. Međutim, zbog načina na koji je to učinjeno, bilo je vrlo uznemirujuće. Mislim, bilo je to najgore potpisivanje tih papira, najemotivnija stvar koju sam ikad, ikad morala učiniti u životu. To bi imalo smisla jer znam u kakvoj sam sitaciji bila. To što sam potpisala te papire je najgora stvar u mom životu. Srce mi je bilo slomljeno, nikada nisam donijela težu odluku, ali nisam imala izbora. Nije mi ostavio prostora da se dogovorimo, sve je odradio s odvjetnicima. "Papiri su trebali [Kličku] dati puno skrbništvo." Panettiere je očekivala da će kći doći vidjeti ju kada "ozdravi". "Htjela sam raditi na sebi, htjela sam doći k sebi i ozdraviti, biti dobra mama, stvarno jesam. Mislila sam da, kad mi bude bolje, da će se stvari promijeniti, da će ona doći k meni i da ću moći provoditi vrijeme s njom, ali to se nije dogodilo", izjavila je Panettiere, koja se odrekla skrbništva nad Kayom 2018. dok se borila s ovisnošću o opijatima i alkoholu. Iste godine rastala se i od Klička. Njih dvoje su se zaručili 2013. "Nije želio biti u mojoj blizini," Panettiere je ranije rekla o Kličku za časopis People. "Nisam ni ja htjela biti u njegovoj blizini. Ali s opijatima i alkoholom, činila sam sve kako bih se na trenutak osjećala sretnim. Tada bih se osjećala gore nego prije. Bila sam u ciklusu samouništenja." Glumici, poznatoj po ulozi u seriji "Heroji" predviđali su blistavu karijeru, a cvjetale su joj ruže godinama i u ljubavnom životu. Međutim, Hayden Panattiere je od svoje 15 godine imala problema s alkoholom i drogom, a situacija se dodatno pogoršala nakon depresije nakon što je rodila. Kaya od svoje četvrte godine živi s ocem u Ukrajini. Američki mediji ističu da nije poznato na kojoj su lokaciji nakon što je počeo rat u Ukrajini. Hayden Panettiere se i dalje nada da će sa Kličkom rješiti probleme i da će dobiti priliku provoditi vrijeme sa svojim djetetom. Vladimir od prekida veze sa Hayden privatni život čuva daleko od očiju javnosti.