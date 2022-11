VOLI OFENZIVNO / 'Argentinska Madonna' bit će jaki adut Gauča, a posebnog jednog poznatog napadača koji voli zabijati

Manje je od tri tjedna do početka Svjetskog kupa u Kataru, na koji se ne spremaju samo najbolje svjetske nogometne zvijezde – već i njihove supruge i djevojke. Od 20. studenog, glamurozne WAGsice iz cijeloga svijeta sučelit će se na tribinama dok će bodriti svoje slavne dečke nogometaše u ultimativnom nogometnom i modnom obračunu – ali znate li tko su one? Jedna od WAGsica vrijednih pažnje je Argentinka Oriana Sabatini, koja je jedna od najvećih argentinskih pop zvijezda i uspoređuju je s Madonnom, piše The Sun. Oriana izlazi s napadačem Rome i Argentine Paulom Dybalom otkako su se upoznali na koncertu Ariane Grande 2017. Oriana Sabatini vjerojatno neće odlutati od svjetla reflektora u Kataru i bit će na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Zanosna 26-godišnja djevojka napadača Rome i Argentine također je model i glumica te nećakinja teniske zvijezde Gabriele Sabatini. Jako voli ofenzivni i napadački nogomet, kakvog igra njezin dragi koji pritom često i zabija. Inače, Oriana je upoznala 28-godišnjeg Paula dok je bila podrška Ariani Grande na koncertu 2017.