NAPRAVILA VELIKI ZAOKRET / 'Kada sam dobila prvu uplatu, to je promijenilo moj život na bolje, shvatila da mišljenje ljudi ne plaća moje račune'

Aleksandra Ianculescu je 31-godišnja rumunjska bivša klizačica koja je 2018. sudjelovala na Zimskim olimpijskim igrama. Kako od sporta nije mogla dobro živjeti, odlučila je prodavati golišave fotografije na OnylFansu. "Stvar je u tome da će vas svijet uvijek osuditi, bez obzira koju odluku donesete. Ili ste previše debeli ili ste previše mršavi, previše čudni ili dosadni... Odlučila sam otvoriti račun jer sam dobivala dosta poruka od ljudi koji su me vidjeli u bikiniju", otkrila je Aleksandra pa dodala: "Prvo sam mislila da je to šala. Bila sam sportašica i naporno sam radila na tome da se obrazujem i naučim što više jezika. Međutim, kada sam dobila prvu uplatu, to je promijenilo moj život na bolje. Sad mogu priuštiti sebi putovanja na mjesta koja nisam mogla ni sanjati, kupujem bicikle iz snova, štedim za automobil iz snova. Ne moram raditi tri honorarna posla kao što sam radila u prošlosti, dok sam jurila olimpijske snove. Nekada me je zanimalo što ljudi misle, ali onda sam shvatila da njihovo mišljenje ne plaća moje račune."