Uz pjesmu, baklje, vatromet i dobru zezanciju sinoć na Volovčici, tradicionalno jakom Dinamovom uporištu, otvoren je mural slavne Dinamove generacije koja je 1982. godine osvojila povijesni naslov prvaka Jugoslavije.

Bila je to dugogodišnja ideja navijača Dinama s tog zagrebačkog kvarta u čast legendarne momčadi koja je jednom nogometnom romantikom i purgerskim štihom pokorila konkurenciju i nakon 24 godine donijela pokal podno Sljemena. Uspjehe plavih lavova pratila je tada vojska navijača, vladala je u Zagrebu ali i svakom kutku gdje kuca plavo srce takva euforija koja je nosila Dinamo do povijesnog podviga.

Spektakl

Jučer su se Bad Blue Boysi ali i ostali dinamovci i stanovnici Volovčice na trenutak vratili u to doba, te na sebi svojstven način napravili pravi spektakl. Nebo nad kvartom zasvijetlilo je "Dinamu u čast, u slavu prvaku..."

Boysi ali i ostali bakljadom i vatrometom otvorili su mural

Inače, na muralu su radili Antonio Jurčević Jurća, Noki i Špa. Naravno, za mural nisu zaslužni samo spomenuti nego apsolutno svi koji su sudjelovali u njemu, "čitava ekipa", na bilo koji način, kako nam to ističe Tomislav, dugogodišnji BBB-ovac s Volovčice...

Mural u čast momčadi Dinama iz 1982. godine

'Donacijama, prodajom majica i pića skupili smo novac'

"Ideju smo realizirali na taj način da smo skupili novac za izradu grafita putem donacija u cijelom kvartu, prodajom majica i pića, na fešti koju smo imali prije dva tjedna. Nešto od toga ćemo dati i u humanitarne svrhe. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su mogli i pomogli na kraju krajeva. Dugo smo stvarno razmišljali o ovoj ideji ali nikako da ju realiziramo, niti naći mjesto pa sve se dogovoriti... Sad smo napokon to pokrenuli, stvarno je čitav kvart sudjelovao, od običnih građana, naših susjeda pa do nas koji idu na utakmice. Svi smo sudjelovali i financijski i radeći na tome. Samo tako se i može do cilja, samo se tako i može napraviti ovako nešto", kazao nam je Tomislav.