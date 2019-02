MESSI I MODRIĆ ODUŠEVILI NOGOMETNU JAVNOST: Je li ovo najbolji prizor s El Clasica?

Uzvrat je 27. veljače na stadionu Santiago Bernabeu.

U prvom susretu polufinala španjolskog Kupa Kralja Barcelona i Real Madrid su na Camp Nou odigrali 1-1. Gosti su poveli u šestoj minuti golom Lucasa Vazqueza. Vinicius Junior je prošao po lijevoj strani i ubacio na drugu stativu do Karima Benzeme koji je odlično vratio loptu u sredinu, a Lucas Vazqueza zabio za vodstvo Kraljevskog kluba.

🔝 Define esta foto con una palabra pic.twitter.com/nbfbYriQEf — AS (@diarioas) February 6, 2019

U 58. minuti niti Navas nije mogao spasiti Real i Barca je golom Malcoma uspjela izjednačiti. Akciju je započeo Arthur uputivši dugačku loptu Albi, no Navas je bio brži i izbio je loptu do Coutinha koji je odmah pucao i pogodio vratnicu. No, lopta se odbila do Malcoma koji je zabio za 1-1.

Dvije desetke u zagraljaju

Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Real, dok je Ivan Rakitić za Barcu igrao do 63. minute.

Nakon susreta madridski As podijelio je fotografiju na kojoj se u zagrljaju nalaze dvije desetke, Messi i Modrić, te su pozvali svoje čitatelje da je opišu jednom riječju. Nogomet i magija su one koje su fanovi najčešće koristili.