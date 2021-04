MANCHESTER CITY POTVRDIO DA NAPUŠTA SUPERLIGU: Predsjednik Uefe nije se mogao suzdržati; ‘Pokazali su veliku inteligenciju…’

Engleski Manchester City, prvoplasirana momčad Premierlige, u utorak je potvrdila da neće sudjelovati u novonastalom natjecanju bogatih klubova, Superligi.

Vijest o njihovom napuštanju novonastalog natjecanja ranije u utorak je objavio ugledni BBC, a nekoliko sati kasnije stigla je i službena potvrda.

Nakon što je potvrđeno njihovo sudjelovanje u tom natjecanju, na Etihadu nisu očekivali toliko loše reakcije javnosti i pritisak ne samo navijača već i britanske vlade. Također, i UEFA-e koja se protivi tom natjecanju.

O Cityjevoj odluci da izađe iz Superlige pohvalno je govorio predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin.

“Oduševljen sam što se City vratio u europsku nogometnu obitelj. Pokazali su veliku inteligenciju u slušanju mnogih glasova – ponajviše njihovih obožavatelja. Kako sam rekao na UEFA-inom kongresu, potrebna je hrabrost da priznate pogrešku, ali nikad nisam sumnjao da oni imaju tu sposobnost i zdravi razum kako bi donijeli takvu odluku”, rekao je Čeferin.

