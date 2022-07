U nedjelju, s početkom u 14.30 sati, hrvatska vaterpolska reprezentacija igrat će protiv Grčke za broncu na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti. A jedan gdje glavnih igrača na koje se izbornik Ivica Tucak oslanja u Budimpešti je Konstantin Harkov. Rus s hrvatskom putovnicom s 15 pogodaka naš je najbolji strijelac na svom prvom velikom natjecanju u kockastoj kapici.

S obzirom na to jasno je koliko bi Hrvatska bila slabija da on nije tu. A na tu je činjenicu upozorio legendarni Aco Petrović. On, se naime zalaže za to da HKS po hitnoj proceduri stranca na poziciji playa. No, Dino Rađa je žestoki je protivnik dovlačenja stranca u hrvatsku košarkašku reprezentaciju jer smatra da u reprezentaciji mogu igrati samo košarkaši koji su Hrvati te da je 'kupovanje' stranaca varanje. Rekao je kako će prije otići iz HKS-a, gdje ima funkciju šefa Stručnog savjeta, nego na to pristati.

"Ne želim polemizirati s Acom preko medija. S njim u životu ne želim biti u istoj rečenici. On ima svoje poglede, a ja svoje. Ne zanima me što on ima za reći, uostalom neka dođe na moje mjesto pa neka onda priča. Osim toga, ja imam 55 godina i zar stvarno netko misli da ću promijeniti mišljenje po pitanju stranca. U reprezentaciji mogu igrati samo košarkaši koji su Hrvati, a to kupovanje je varanje. To je moj čvrst stav i ja ću radije otići nego na to pristati", rekao je Rađa za Večernji list.

Petrović mu je na te riječi odlučio odgovoriti upravo na primjeru vaterpola i gore spomenutog Rusa.

"Zar su vaterpolisti manje Hrvati od košarkaša s obzirom na to da je najbolji strijelac naše reprezentacije Harkov (stranac)", poručio je Petrović, koji je u petak u intervjuu za Net.hr pojasnio svoju izjavu kako treba dovesti stranog playmakera i ukinuti Stručni savjet, čiji je Rađa predsjednik.

"U Stručnom savjetu više nema tih košarkaških sila i veličina poput Mirka Novosela, Petra Skansija, Giuseppea Giergie i tako dalje. Samim time, Stručni savjet danas više nema svoju svrhu i samo unosi kaos u reprezentaciju i u hrvatsku košarku. I u ostalim zemljama svijeta, Španjolska, Litva, su predsjednici bivši, vrhunski košarkaši i jednostavno oni donose odluke kako treba funkcionirati. S te strane mi moramo krenuti. Stručni savjet nema nikakve svrhe", pojasnio je. Cijeli intervju s Petrovićem možete pročitati OVDJE.