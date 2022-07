Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji ostale su minimalne šanse da izbori Svjetsko prvenstvo koje će se igrati sljedeće godine u Indoneziji, Japanu i Filipinima. Naši su u petom kolu kvalifikacija u skupini C teško stradali kod Slovenije 97:69.

Atmosfera u Stožicama bila je fantastična, a Hrvatskoj nije pomoglo što su igrali naši ponajbolji igrači, Bojan Bogdanović, Mario Hezonja i Ivica Zubac. Susret je praktički bio riješen nakon prve četvrtine, koju su Slovenci riješili u svoju korist 33:8. Koliko su se naši mučili da postignu koš, bilo iz igre ili s linije slobodnih bacanja, toliko su Slovenci s lakoćom probijali našu obranu.

Luka Dončić i Goran Dragić bili su jednostavno nezaustavljivi, ali ruku na srce, Hrvatska im svojom obranom nije nimalo otežala situaciju.

'Moramo se dignuti mentalno i fizički, čeka nas Finska'

Donekle svijetla točka Hrvatske bio je Hezonja, koji je upisao 22 poena. Bogdanović nije odigrao utakmicu za pamćenje, susret je završio s 13 poena i šutom iz igre 5/13.

"Dončić i Dragić su stvarali višak i pogađali kad je trebalo. Svaki put kad bismo im se malo približili, uspostavili neki ritam, primili bismo dvicu ili tricu, tako da to moramo popraviti, defenzivno nismo bili dobri. Bitno je da zaboravimo tu utakmicu što prije, čeka nas Finska za tri dana. Moramo se puno bolje konsolidirati, to je evidentno. Najveći nam je zadatak dignuti se u tri dana i mentalno i fizički. Igrat ćemo pred svojom publikom i pokušat ćemo doći do te pobjede koja bi nas odvela dalje", rekao je nakon susreta izbornik Damir Mulaomerović, dok je Hezonja dodao:

"Nismo bili na nivou, kao što je trener rekao. Nastavit ćemo trenirati, spremati se, razvijati naše igrače i nadam se da ćemo brzo doći na razinu na kojoj se možemo boriti za ozbiljne stvari. Idemo se pripremati za Finsku i zaboraviti na večerašnju utakmicu".

A mi smo se javili legendarnom hrvatskom košarkašom treneru i čovjeku koji živi taj sport, Aci Petroviću. Aco je na trenutak zaboravio na Cibonu kako bi se koncentrirao na reprezentaciju, ali nažalost, oni mu nisu pružili nikakvo zadovoljstvo. Pitali smo ga za komentar.

'Očekujete jedno, a na kraju je utakmica gotova u petoj minuti'

"Najkraći komentar je da nemam komentara. Što da komentiram? Utakmicu koje nije bilo, koja je završena u petoj minuti. Apsolutno sam bez komentara. Peta utakmica, ostao sam bez riječi… Očekujete nešto sasvim drugo, a na kraju dobijete zatvorenu utakmicu, gotovu utakmicu u petoj minuti. Ta prva četvrtina je četvrtina u kojoj je Slovenija igrala punim gasom, mi smo bili iznenađeni tom silinom i kvalitetom Slovenije, makar je to bilo očekivano. Preostale tri četvrtine bile su puko odrađivanje posla, odnosno, asistiranje jedne atmosfere koja je u Stožicama bila sjajna", počeo je Aco.

Oduševila ga je atmosfera u Stožicama, ali to ništa ne znači kada je Hrvatska teško poražena, praktički bez ispaljenog metka.

"Ni taktički, ni tehnički tu se ništa ne može dodati. Jedino što mogu reći, po n-ti put, da je ovo zadnji alarm. Neovisno o tome hoćemo li se plasirati na SP jer teoretski još uvijek možemo, ali praktički ne. Nijemci će imati pet pobjeda, Slovenci četiri uz dvije protiv nas. U najgorem slučaju ako se plasiramo, Finci će imati četiri pobjede i to je za nas nemoguće nadoknaditi u šest utakmica. Za nas je drugo Svjetsko prvenstvo za redom praktično arhivirano, teoretski ne."

Hrvatska nije izborila nastup ni na Svjetskom prvenstvu 2019. godine, a Aco taj podatak vidi kao dovoljan alarm za stanje u hrvatskoj košarci.

"Mi smo jedina reprezentacija na svijetu koja ima nekakvo ime i prezime, a koja dva puta za redom neće biti na svjetskoj smotri. Nismo bili 2019., a ni 2023. na natjecanju koje okuplja 32 reprezentacije. Mislim da taj podatak dovoljno govori", veli bivši hrvatski izbornik.

'Nema više košarkaških veličina poput Novosela, Skansija...'

Zbog Cibone, Aco noću slabo spava, a jutros je prije osam sati ujutro bio aktivan na svojem Twitter profilu, gdje često komentira situaciju u hrvatskoj košarci. Predložio je što treba mijenjati, pa smo ga pitali da nam obrazloži svoju konstataciju. Istaknuo je kako treba ukinuti Stručni savjet, dovesti stranog playmakera te reorganizirati prvenstvo Hrvatske.

"U Stručnom savjetu više nema tih košarkaških sila i veličina poput Mirka Novosela, Petra Skansija, Giuseppea Giergie i tako dalje. Samim time, Stručni savjet danas više nema svoju svrhu i samo unosi kaos u reprezentaciju i u hrvatsku košarku. I u ostalim zemljama svijeta, Španjolska, Litva, su predsjednici bivši, vrhunski košarkaši i jednostavno oni donose odluke kako treba funkcionirati. S te strane mi moramo krenuti. Stručni savjet nema nikakve svrhe", pojasnio je Aco.

Predsjednik Stručnog savjeta je Dino Rađa, a uz njega tu su još Toni Kukoč, Damir Knjaz, Aramis Naglić i predstavnici četiri najjača hrvatska kluba: Cibone, Zadra, Splita i Cedevite. No, problem nije samo u reprezentaciji, to je jasno i vrapcima na grani. Reforme u hrvatskoj košarci potrebnije su no ikad.

"Treća stvar, u dogovoru s klubovima treba vidjeti kako na kvalitetan način spojiti Hrvatsku košarkašku ligu. Ako nešto ne funkcionira, treba odustati od toga i napraviti novu reorganizaciju i posložiti stvari kako treba. To su neke tri točke koje su alarmantne i koje treba prve rješavati", dodao je.

Dončić briljirao, a Aco ističe njegovu najveću kvalitetu

U Stožicama su posebno inspirirani bili Luka Dončić i Goran Dragić. Dončić je utakmicu okončao s 21 poenom, deset asistencija i osam skokova, dok je Dragić u 22 minute na terenu upisao 19 poena, četiri skokova i tri asistencije.

"Dončić je odigrao jednu korektnu utakmicu, nije to bilo ništa spektakularno. Njegova najveća kvaliteta je da suigrače čini boljim. Najviše kaosa nam je priredio prodorima i otvaranjem utakmice. Stariji Dragić se na dostojan način oprostio od slovenske publike. Uz njih dvojicu prosječni igrači slovenske reprezentacije izgledaju puno, puno kvalitetnije", osvrnuo se na njihov nastup naš sugovornik.

A priču o hrvatskoj košarci nismo mogli zaključiti bez Cibone. Pitali smo Acu kakva je situacija s kultnim zagrebačkim klubom, situacija od koje se na kratko udaljio kako bi pratio Hrvatsku protiv Slovenije i Finske.

"Akcija je otvorena. Nakon desetog radnog dana ćemo vidjeti kakvo je stanje. Cifre koje su zamišljene da se klub osovi na noge nisu male, prema tome kroz par dana ćemo odlučiti što i kako dalje", zaključio je.