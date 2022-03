U derbiju 2. kola Lige za prvaka košarkaškog prvenstva Hrvatske Zadar je u dvorani "Krešimir Ćosić" na Višnjiku deklasirao Cibonu sa 80-52.

Cibona je bila ravnopravna tek u prvoj četvrtini koju je domaćin dobio sa 19-17. U drugom dijelu Cibona je zabila tek pet koševa, a Zadar 17. Treća četvrtina je otišla na stranu gostiju (22-21), no Zadar je u posljednjoj dionici otklonio sve dvojbe oko pitanja pobjednika, ako ih je i bilo. Na koncu je završilo uvjerljivih +28.

Kod Zadra su najefikasniji bili Justin Anthony Carter sa 18 koševa, Dominik Mavra sa 16 koševa i devet asistencija i Domagoj Vuković sa 14 koševa i 13 skokova. Kod Cibone bolji od ostalih bili su Mateo Drežnjak sa 12 i Lovro Gnjidić sa 11 koševa.

Pobjedu je ostvario i Split koji je na gostovanju porazio Goricu sa 93-91. Bila je to neizvjesna utakmica u kojoj je Split stigao do slavlja premda je većinu utakmice bio u zaostatku.

Tri minute prije kraja Split je poveo prvi put nakon početnih 11-8, nakon što je Nejc Barič položio za 84-82. Gorica se brzo vratila u vodstvo i 30 sekundi prije kraja imala je 91-89. No, Karlo Žganec je pogodio za izjednačenje, te izborio prekršaj i dodatno bacanje za 92-91. Gorica je potom imala 12 sekundi za koš i pobjedu, no Borna Kapusta nije uspio. "Žuti" su uhvatili loptu, a domaćini napravili prekršaj na Toniju Perkoviću. Do kraja je bila samo jedna sekunda, a Perković je pogodio prvo od dva bacanja za konačnih 93-91.

Kod Splita najefikasniji su bili Shannon Jerod Shorter sa 22 koša i pet asistencija, te Perković sa 21 košem. Goricu su predvodili Dino Cinac sa 20 koševa i devet skokova, te Borna Kapusta sa 19 koševa i 12 skokova.

Zadrani i Splićani na vrhu

U trećem susretu večeri Zabok je pobijedio Cedevitu Junior sa 91-83.

Domaćine su do pobjede predvodili Lukša Buljević sa 20 koševa, 10 skokova i pet asistencija, Lovro Buljević sa 16 koševa i osam skokova, te Marin Vručinić i Veljko Budimir sa po 15 koševa.

U suparničkim redovima Goran Filipović je zabio 23 koša, dok je Ivan Vučić dodao 17 koševa i šest skokova.

Na ljestvici vodi Zadar sa 43 boda koliko ima i Split. Cibona je na 42 boda, Cedevita ima 41, a zatim slijede Gorica sa 37 i Zabok sa 35 bodova.