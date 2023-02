BEZ IZNENAĐENJA / Zadar je u studenom nanio Crvenoj zvezdi jedini poraz u ABA ligi: Ovoga puta beogradska momčad je uvjerljivo uzvratila

U susretu 19. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je u dvorana Krešimir Ćosić izgubio od Crvene zvezde sa 76-95. Bio je to Zadrov deseti poraz uz devet pobjeda, dok je beogradski sastav ostvario 17. pobjedu ove sezone, pri čemu 13. u nizu uz samo jedan poraz. Upravo je Zadar bio taj koji je ove sezone jedini porazio Crvenu zvezdu. U studenom prošle godine Zadrani su u Beogradu slavili sa 98-96. Ovoga puta Zvezda je uvjerljivo uzvratila. Nakon početnog egala, gosti su do konca prve četvrtine poveli sa četiri razlike (22-18), a na poluvremenu su imali +16 (47-31). Na koncu su slavili sa 95-76. Goste je do pobjede predvodio Nemanja Nedović sa 29 koševa što je njegov najbolji učinak u ABA ligi. Pratio ga je Luka Mitrović sa 13 koševa, dok je Ognjen Dobrić dodao 12 koševa. Kod Zadra najefikasniji je bio Luka Božić sa 25 koševa, osam skokova i tri asistencije, a Dario Drežnjak je dodao 21 koš i četiri skoka. Crvena zvezda vodi na ljestvici sa 35 bodova, Partizan ima 34, Budućnost 32, a Cedevita Olimpija 31 bod. Zadar je šesti sa 28 bodova, Split na osmom mjestu ima 27 bodova, dok je Cibona deseta sa 26 bodova. Na začelju su Borac i MZT sa po 22 boda.