Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je pretkvalifikacijski turnir za palsman na Olimpijske igre u Istanbulu svladavši u finalu domaćina Tursku sa 84-71 (24-14, 24-15, 18-26, 18-16) te će sljedećeg ljeta igrati na jednom od kvalifikacijskih turnira na kojima bi mogla izboriti nastup u Parizu.

Novi izbornik Josip Sesar sjajno je reagirao na sumnje javnosti i Ace Petrovića, te sa 12 pobjeda u mjesec i pol dana odveoo Hrvatsku na kvalifikacije za EuroBasket, a potom i Olimpijske igre, što znači da će se sljedećeg ljeta reprezentacija okupiti, a da nismo osvojili turnir to ne bi bio slučaj.

Sesar je napravio sustav igre gdje u prosjeku naša reprezntacija ima nevjerojatnih 21 asistenciju po utakmici, a svaka akcija se vrti oko Marija Hezonje, Ivice Zubca, Darija Šarića i Jaleena Smitha.

'Bojan je dobrodošao'

Šansa za Olimpijske igre u Parizu još uvijek postoji, a krenulo se spominjati ime Bojana Bogdanovića, a sve je za HRT komentirao izbornik Josip Sesar: "Razgovarao sam s 30-ak igrača, Bojan je imao svoj razlog za izostanak. U jednom trenutku je rekao da će se oprostiti, ali treba naglasiti da je dobio sina i htio je provesti ljeto s njim. On je kvalitetan igrač i sigurno može pomoći", kaže pa dodaje:

"Bojan je veliki igrač i svaki igrač koji nam može popraviti igru je dobrodošao. I trebat će pričati s Bojanom, što je cilj, što će on dobiti u tom sustavu, što može dati", ali nije samo Bojan nedostajao:

"Nama nedostaje skoro cijela jedna reprezentacija, Šamanić, Žižić, Božić, Mavra, Bogdanović… Opet imamo široku bazu, no to je od trenutka do trenutka, netko osjeća psihički, netko fizički zamor. Ono što je bitno je da oni koji dolaze imaju čiste glave i da su spremni staviti se na raspolaganje", zaključio je Sesar.

