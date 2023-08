Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je olimpijske kvalifikacije za Pariz. U finalu pretkvalifikacijskog turnira u Istanbulu jučer je svladala Tursku sa 84:71. Izbornik Josip Sesar s reprezentacijom ima 12 pobjeda u nizu (od toga deset u službenim utakmicama) i hrvatska reprezentativna košarka konačno ima obrise nečeg dobrog. Opet se veselimo, uživamo. nakon dugo vremena. Stvarno dugo nismo gledali ovakvu Hrvatsku...

Sesarova razigrana družina

Bila je to košarkaška raspsodija na Bosporu s kojeg se sad vidi i Pariz. Zbog načina na koji je Sesarova probuđena družina odigrala otkako se skupila ovoga ljeto, zbog načina na koji je dominirala u pretkvalifikacijama za Eurobasket 2025., kako je pomela konkurenciju do istanbulskog finala za produžetak nade u odlazak na Olimpijske igre, na istovjetan način, po istom pobjedničkom prokušanom receptu, Hrvatska je odigrala i finale protiv Atamanovog košarkaškog stroja i jedne sasvim posebne trenerske filozofije...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši košarkaški reprezentativac, sad košarkaški djelatnik u menadžerskoj agenciji za igrače Matej Mamić, za Net.hr prokomentirao je buđenje hrvatske reprezentativne košarke pod vodstvom izbornika Josipa Sesara...

"Ovog ljeta je napravljen maksimalni učinak i ne bi gledao kvalitetu suparnika, pogotovo jer hrvatska košarka došla je u situaciju da se mora napraviti jedan sustav i izgraditi vrijednosti, skoro iz početka stvoriti jednu momčad koja Hrvatskoj može u budućnosti donijeti dobrog. Napravljen je ne samo maksimalan rezultat, nego i momčad. Gledajući kako momci žive za svaki koš, zajedništvo, kako dišu, kako se bore, definitivno je to najveća dobit ovog ljeta. S druge strane, izuzetno je dobro Josip Sesar postavio sustav i isprofilirao glavne igrače i one koji mu s klupe trebaju donijeti određene stvari. Realno, moram priznati da odavno nisam gledao boljeg Darija Šarića koji podsjeća na one dane kad je bio u Ciboni i kad je stvarno dominirao svojom igrom i željom. Kod njega nikad nije bila upitna želja. On uvijek kad dođe daje sve od sebe i Šarić je model kako neki igrač treba pristupiti utakmici i odigrati, ali ovo što je odigrao na turniru, skupa sa Zubcem, Hezonjom koji je osebujan i baš pravi igrač, ma sa svima, je nešto što nam svima daje veselje i želju za tim nastavkom", govori nam Matej Mamić i dodaje:

'Josip Sesar je napravio fenomenalan posao'

"Kroz tu situaciju, moram priznati da je Josip napravio fenomenalno pripremljenu utakmicu. Sve suparnike je dobro skautirao i na jedan dominantan, lagan, ali korektan način Hrvatska je prošla u svim dvobojima. I susreti protiv Irske i Luksemburga su u mnogočemu doprinijele razvoju ovakve situacije. Tu se isprofilirao niz igrača koji mogu dati Sesaru dobre minute. Naravno, potreban je duži period da neke stvari sjednu na svoje mjesto. Uživali smo u igrama naših NBA i igrača iz Eurolige, ali moramo biti svjesni kako oni nisu reprezentaciji uvijek dostupni. Kalendar natjecanja u mnogome ubija neku šansu za još boljim uigravanjem. Kako trenutno izgleda, definitivno nam daje nadu da će to biti ono pravo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matej Mamić otkriva nam ključnu stvar ovog ljeta za našu reprezentaciju...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ključne stvari se postavljaju od početka. Ono što je ključno da hrvatska košarkaška reprezentacija bude bolja je da onaj mladi košarkaš koji nije spreman svoje ljeto žrtvovati za hrvatsku reprezentaciju, ne bi trebao biti pozvan niti u jednom kasnijem natjecanju. Iz razloga, što se kult reprezentacije mora vratiti. Svaki igrač u svakom trenutku mora htjeti igrati za reprezentaciju, neovisno kakvo natjecanje i o kakvoj utakmici se radi. Naravno, bez obzira bilo ljeto ili neki drugi dio sezone. To je, po meni, ključ svega. Onaj igrač koji je spreman sebe dati, onaj koji je spreman žrtvovati svoje ljeto, uvijek je dobrodošao i treba se odazivati".

Jedno mora biti jasno...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svakom Hrvatu trebao bi biti ponos i čast igrati za reprezentaciju. To je definitivno prva stavka koju treba postaviti - od U-14 do seniora. Netko tko se nije spreman žrtvovati, taj nam nikad neće dati pravi rezultat. Upravo na pristupu i igrama Darija Šarića vidi se kad je netko unutra i kad netko želi odnosno kod nekih naših nažalost reprezentativaca koji to odbijaju i s te strane se mora postaviti takav sustav, da se točno zna tko dolazi, tko je zavrijedio igrati za Hrvatsku od onog koji nije zavrijedio i tko nije spreman igrati za Hrvatsku. Jer, tad pojedinačna kvaliteta dolazi do izražaja. Drago mi je što se ovog ljeta ta situacija isprofilirala. Pokazao se da momčadski duh i odlična priprema donose rezultate."

'Bojan Bogdanović je svoje dao za reprezentaciju'

Tu, naravno, ne misli na Bojana Bogdanovića...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne govorim o Bojanu Bogdanoviću koji je svoje dao, nego o nekim mladim igračima. Otprilike znam tko iz kojeg razloga nije bio spreman doći u reprezentaciju. To se mora prekinuti i na taj način se sustav mora izgraditi, neovisno tko je sportski direktor, predsjednik Saveza odnosno izbornik. Neke stvari se moraju znati ako mislimo izgraditi kult reprezentacije, a to ne najbolje može vidjeti na primjeru nogometne reprezentacije Hrvatske. Nadam se da će se i kod nas u košarci te stvari početi vrednovati i valorizirati. Babu ne gledam kao na nekog tko se nije spreman žrtvovati za reprezentaciju, on je svoje dao. Bojanova želja je godinama bila na najvećem nivou, jednostavno je došlo do smjene generacije. Bojan je uvijek bio vođa, kapetan i naš najbolji košarkaš. Čovjek je došao u godine kad se možda niti ne osjeća najspremnijim. NBA sezona uzima danak, duga je. Bojan Bogdanović je kvalitet koji je uvijek dobro došao u reprezentaciji Hrvatske".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I za kraj, Matej Mamić naglašava:

"Jako je, stoga, bitno da je na klupi Hrvatske jedan ovako kvalitetan trener koji će individualnu kvalitetu koju Hrvatska ima točno znati podijeliti, tj posložiti im uloge. Uvijek smo imali individualnu kvalitetu, ali se izgubio kult. Nije smak svijeta izgubiti susret, ali je definitivno kad netko odbije reprezentaciju iz nepoznatih ili neuvjerljivih razloga."

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa