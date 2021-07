Neuspjeh hrvatske košarkaške reprezentacije na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, koji se održao prošlog tjedna u Splitu, razočarao je sve poklonike 'radosti loptanja pod obručima'.

Predsjednik stručnog savjeta HKS-a, Dino Rađa, javno je prozvao i uperio prstom u izbornika Veljka Mršića s pričom kako je napravio košarkaško samoubojstvo. Rađa smatra kako je Mršić trebao nakon Njemačke priznati sam sebi kako je zaje*bao, a ne kazati da je Hrvatska odigrala najbolju utakmicu na turniru.

"Mene kritike ne smetaju, ja sam prvi samokritičan o tome kako smo mi izgledali. Iz analize sam hajmo reći 95% siguran zašto smo tako izgledali. Mislim da nas nigdje ne vode ove katastrofične izjave pojedinaca unutar Saveza. To što on govori je neutemeljeno. Kažem, prvo treba napraviti dobru analizu, s kim smo igrali, što smo igrali, govorio sam otpočetka, kad sam izabran za izbornika znači to je bilo cilj, glavni i osnovni, jedino natjecanje što smo imali, kvalifikacije za Eurobasket, da je to osnovni cilj, plasman na Eurobasket i to smo ostvarili nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama za SP i nakon toga posljedično EP", kazao je među ostalim Mršić u razgovoru za Net.hr.

A kako doznajemo iz pouzdanih izvora, Mršić je Savezu navodno postavio ultimatum - 'ili ja ili Rađa'. Dosta se nakon svega izglednim čini da povratka više nema i da će doći do raskola. Obično u sličnim situacijama dolazi do smjene izbornika, što se nakon posljednjeg neuspjeha i kritika čini logičnim.

Međutim, Mršić ne mora brinuti za novi posao nakon riječi predsjednika Nadzornog oDbora Košarkaškog kluba Zadar, Ivana Mijolovića.

"Veljko Mršić je naš prioritet, želimo nastaviti suradnju", izjavio je za Radio Zadar.