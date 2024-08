Srbija - Australija

73-67 (17-31, 25-23, 25-11, ...)

Srbija i Australija igraju utakmicu četvrtfinala košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Početak utakmice donio je izjednačen dvoboj, no u završnici prve četvrtine Australci su napravili seriju 12-0 te nakon prvih deset minuta imali prednost od +14 (31-17).

Na početku druge četvrtine nastavio se pad Srba koji su u dva navrata gubili i 24 poena razlike, da bi do odmora naši susjedi ipak smanjili na prihvatljivih minus 12 (54-42).

Povratak Srba nastavio se u trećoj četvrtini, a onda su sredinom te dionice igre serijom 10-0 uz dvije uzastopne trice stigli na plus jedan (61-60). Do kraja četvrtine sačuvali su vodstvo, te su u posljednjih deset minuta ušli s plus dva (67-65).

