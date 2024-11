UŽIVO

Hrvatska - Bosna i Hercegovina 6-2

Hrvatska: Smith, Krušlin, Božić, D. Drežnjak, Šamanić, Bundović, Kapusta, Rogić, Junaković, M. Drežnjak, Ramljak, Prkačin, Škara, Ljubičić, Vraneš

Bosna i Hercegovina: Čampara, Gegić, Atić, Alibegović, Sejfić, Kamenjaš, Lazić, Arslanagić, Vrabac, Delalić, Ahmedović, Manjfagić, Lončar, Ilić, Zrno, Gutić

Hrvatska košarkaška reprezentacija odlično je otvorila utakmicu. Jaleen Smith pogodio je tricu. Nije tu stao. Smith je odgovorio na dva poena Bosne i Hercegovine novom tricom za 6-2.

Uskoro opširnije...

19.55 - Završeno je intoniranje nacionalnih himni, sve je spremno za početak utakmice. Čekamo početak utakmice.

Najava

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju od 20 sati očekuje iznimno bitna utakmica kvalifikacija za Eurobasket 2025. protiv Bosne i Hercegovine.

Radi se o susretu 3. kola kvalifikacija, ali dvoboji protiv BiH (uzvrat je za tjedan dana u Sarajevu) bit će nam ključni za plasman na Europsko prvenstvo. Francuzi su praktički osigurali prvo mjesto i plasman, a Cipar je siguran sudionik kao domaćin. Hrvatska i BiH bore se za drugo mjesto.

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar neće moći računati na Marija Hezonju i Danka Brankovića koji imaju euroligaške obaveze, ali ni Džanan Musa neće igrati za BiH. Dobra vijest je povratak Luke Božića u reprezentaciju, a zaigrat će i Luka Šamanić.

U ekipi Hrvatske se nalaze Luka Božić, Filip Bundović, Dario Drežnjak, Mateo Drežnjak, Borna Kapusta, Filip Krušlin, Roko Prkačin, Marko Ramljak, Roko Rogić, Jaleen Smith, Luka Šamanić i David Škara, a tri igrača će ostati na tribinama.

"Sama ta dužnost izbornika normalno da vas tjera da morate kako se kaže biti 24 sata "unutra". Ja iako ove godine nisam u onom prijašnjem, klupskom statusu, sad već 2 mjeseca pripremam baš ovu utakmicu koja je sad pred nama. Međutim, jako je teško pripremati nešto što će se zbiti za dva mjeseca jer pogode nas recimo eto ove dvije ozljede, ostanemo bez dvojice. Zato smo u zadnjih pet dana napravili širi popis, baš zbog toga ako bi došlo do neke ozljede. Imamo mi i sada neke sitne probleme između ovih 15 igrača, makar u redu, nije ništa veliko. Zato mi je i trening u ponedjeljak lakši, više "informacijski", da vidim u kakvom su stanju", kazao je Josip Sesar na pressici i nastavio:

"A sad ono pitanje jesam li sretan…? Mogu reći da sam djelomice zadovoljan. Drago mi je da se malo ipak probudila ta uspavana košarkaška publika. Ima dosta ljudi koji su mi zadnjih tjedana, mjeseci znali doći i reći u stolu - "Čestitam kako ste napravili ovo ili ono". Mislim da se nije ništa napravilo. Ništa veliko. Posložili neki sustav, to da, ali daleko smo od nečega što bi trebalo, kako se veli, vratiti hrvatsku košarku. Ma što god to značilo, gdje i kako vratilo. Ja se nadam da će se to dogoditi, ali ono što je nama bitno, ne smijemo se odreći niti jednog igrača jer nemamo preveliku bazu. Moramo sa svim igračima biti pažljivi i strpljivi, pogotovo ovi mlađi koji dolaze. Na njih valja obratiti pozornost da su u snažnom, pravom sustavu u klubu."

Sesar je dodao:

"Kako mi imamo svoje probleme, tako i oni imaju svoje. Mi nemamo Nakića, Filipovića, Brankovića i Hezonju. Momčad BiH od mlađih kategorija igra zajedno i dobro se poznaju. Veliki im je hendikep izostanak Muse za ovu utakmicu, većina je akcija u posljednjem kvalifikacijskom prozoru bila naslonjena na njega", rekao je izbornik Sesar. "

