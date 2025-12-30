U tjednu 'međukonferencijskih' utakmica pažnju oduzima jedino ozljeda najboljeg košarkaša svijeta

Košarkaši San Antonija su nakon niza od osam pobjeda doživjeli drugi uzastopni poraz na domaćem parketu, a bolji od njih su sa 113-101 bili Cleveland Cavaliers, preokrenuvši rezultat u svoju korist u zadnjoj četvrtini.

Spursi su krajem druge četvrtine imali 11 koševa prednosti, a u zadnju četvrtinu su ušli s dva koša više (78-76). No, u završnih 12 minuta su gosti postigli 37 koševa, a primili 23 i prekinuli niz od dva poraza. Jarrett Allen je s 27 poena i 10 skokova bio najbolji igrač Cavaliersa. Evan Mobley je ubacio 16 koševa, a Darius Garland je spojio 15 poena i 11 asistencija. Po 11 koševa su postigli Jaylon Tyson i De'Andre Hunter. Victor Wembanyama je predvodio Spurse s 26 poena i 14 skokova. Stephon Castle je postigao 15 koševa i imao osam asistencija, a De'Aaron Fox je u lošoj šuterskoj večeri završio sa 14 poena.

Drugi uzastopni poraz su doživjeli i Denver Nuggets pa su i dalje ostali na trećem mjestu Zapadne konferencije s pobjedom manje od San Antonija, ali gostovanje u Miamiju će najviše pamtiti po ozljedi koljena Nikole Jokića, koji je morao napustiti igru na kraju prvog poluvremena pri rezultatu 63-63. Heat je na kraju slavio sa 147-123. Koliko je teška Jokićeva ozljeda bit će poznato u utorak, nakon što srpski centar bude podvrgnut pregledu magnetskom rezonancom. Do ozljede, Jokić je u 19 minuta ubacio 21 koš te imao osam asistencija i pet skokova. Jamal Murray je spojio 20 poena i 11 asistencija. Norman Powell je predvodio Heat s 25 koševa, Nikola Jović dodao je 22, a Jaime Jaquez je spojio 20 poena i 11 asistencija. Miami je ostvario treću uzastopnu pobjedu u razmaku od četiri dana i došao je do petog mjesta na Istoku.

Nakon dva uzastopna poraza od San Antonija, Oklahoma City Thunder je nanizao dvije pobjede. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 39 koševa za aktualne NBA prvake, a imao je i šest asistencija, šest skokova te dvije ukradene lopte u domaćoj pobjedi 140-129 protiv Atlanta Hawksa. Chet Holmgren je dodao 24 poena, devet skokova i tri blokade, dok je Jalen Williams ubacio 20 koševa. Thunderu je to bila 24. uzastopna pobjeda u utakmicama osnovnog dijela sezone protiv momčadi iz Istočne konferencije. Nickeil Alexander-Walker predvodio je oslabljene Hawkse s 30 poena, a Onyeka Okongwu dodao je 26 koševa, 14 skokova i šest asistencija. Atlanta je bila bez oboljelih Kristapsa Porzingisa i Jalena Johnsona te ozlijeđenog Traea Younga.

U noći s ponedjeljka na utorak odigrano je osam utakmica u kojima su se sastale momčadi iz različitih konferencija, a "Zapadnjaci" su ostvarili šest pobjeda. Od momčadi s Istoka pobijedili su samo Miami i Cleveland. Golden Satate Warriors su slavili sa 120-107 na gostovanju kod Brooklyn Netsa. Stephen Curry postigao je 27 poena, a Jimmy Butler dodao je 21 koš za četvrtu pobjedu Warriorsa i posljednjih pet utakmica. u kojoj su gosti nadoknadili 15 poena zaostatka iz rane faze dvoboja. Michael Porter Jr. je za Netse postigao 27 poena, a novak Egor Demin izjednačio je osobni rekord s 23 poena, no Brooklynu je prekinut niz od tri pobjede.

New York Knicks su na gostovanju u New Orleansu bili bolji od Pelicansa sa 130-125, iako su u trećoj četvrtini imali 10 koševa zaostatka. Jalen Brunson (28 koševa i 10 asistencija), OG Anunoby (23 poena i 11 skokova) i Karl-Anthony Towns (12 koševa i 12 skokova) su imali 'double-double' učinak za pobjednike. Zion Williamson je s 32 koša došao do ovosezonskog rekorda, dok je Saddiq Bey ubacio 23 od svojih 26 poena u prvoj četvrtini za Pelicanse. Hrvatski centar Karlo Matković nije ulazio u igru.

Četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarili su Phoenix Suns koji su kao gosti svladali Washington Wizardse sa 115-101. Dillon Brooks postigao je 26 koševa, Collin Gillespie je dodao 25 poena uz pet pogođenih trica, a Devin Booker je ubacio 22 koša za pobjedničku momčad. Novak Wizardsa Tre Johnson došao je do osobnog rekorda s 24 poena i pet trica, a CJ McCollum je dodao 17 koševa. Gostujući na Istoku slavili su i Minnesota Timberwolves, koji su u Chicagu pobijedili Bullse sa 136-101. Naz Reid je s 33 poena došao do ovosezonskog rekorda, a Anthony Edwards je dodao 23 koša za pobjednike koji su u drugom poluvremenu nadigrali Bullse s čak 81-51. Osim što je doživio drugi uzastopni poraz nakon pet pobjeda, Chicago je ostao bez dvojice važnih igrača: u prvoj četvrtini je zbog ozljede teren napustio Coby White, a Josh Giddey je u svlačionicu otišao u trećoj četvrtini. Nikola Vučević je predvodio Bullse s 23 poena.

Houston je pred svojim navijačima svladao Indiana Pacerse sa 126-119, a strijelce Rocketsa je predvodio Kevin Durant s 30 poena, šest skokova i pet asistencija. Amen Thompson je uz 20 koševa imao osam skokova i sedam asistencija, a Jabari Smith Jr. je spojio 21 poen i 10 skokova. Pascal Siakam je postigao 23 koša za Pacerse, koji su upisali deveti uzastopni poraz.

Milwaukee je pobijedio sa 123-113 na gostovanju u Charlotteu uz 25 poena Bobbyja Portisa i 24 koša Giannisa Antetokounmpa koji je imao i sedam asistencija u ograničenoj minutaži, jer je zbog procesa oporavka od ozljede igrao samo 25 minuta. Myles Turner je dodao 23 poena, a Kevin Porter Jr. je imao 15 poena i 11 asistencija za Buckse, koji su ostvarili uzastopne pobjede prvi put od kraja listopada. Brandon Miller je predvodio je Hornetse s 31 poenom i osam skokova, dok je LaMelo Ball postigao 26 poena uz sedam asistencija.

Preokret večeri ostvarili su Toronto Raptorsi pobijedivši pred svojim navijačima Orlando Magic sa 107-106, nakon što su u drugoj četvrtini zaostajali za 21 poen (30-51). Rezervist Jamal Shead ostvario je rekord karijere s 19 poena, a Brandon Ingram je dodao 17 koševa za Raptorse. Scottie Barnes je spojio 13 poena i 11 skokova te pogodio odlučujuća slobodna bacanja 1:27 minuta prije kraja. Paolo Banchero je imao 'triple-double' učinak s 23 koša, 10 asistencija i 15 skokova, dok je Anthony Black za Magic postigao 16 od svojih 27 koševa u trećoj četvrtini.

Portland Trail Blazers su pobijedili Dallas Maverickse sa 125-122, u čemu je Deni Avdija sudjelovao s 27 poena, 11 asistencija i devet skokova. Caleb Love je pogodio šest trica i postigao 24 poena, a toliko je ubacio i Shaedon Sharpe, dok je Donovan Clingan spojio 18 koševa i 11 skokova. Max Christie ubacio je pet trica i 25 poena, dok je Brandon Williams dodao 22 koša za Maverickse. Dallas je doživio peti poraz u posljednjih šest nastupa, a Klay Thompson je sa sirenom promašio tricu za produžetak.

