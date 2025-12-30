U tjednu 'međukonferencijskih' utakmica pažnju oduzima jedino ozljeda najboljeg košarkaša svijeta
Iz ovih će se utakmica najviše pamtiti ozljeda koljena ponajboljeg košarkaša svijeta Nikole Jokića.
Košarkaši San Antonija su nakon niza od osam pobjeda doživjeli drugi uzastopni poraz na domaćem parketu, a bolji od njih su sa 113-101 bili Cleveland Cavaliers, preokrenuvši rezultat u svoju korist u zadnjoj četvrtini.
Spursi su krajem druge četvrtine imali 11 koševa prednosti, a u zadnju četvrtinu su ušli s dva koša više (78-76). No, u završnih 12 minuta su gosti postigli 37 koševa, a primili 23 i prekinuli niz od dva poraza. Jarrett Allen je s 27 poena i 10 skokova bio najbolji igrač Cavaliersa. Evan Mobley je ubacio 16 koševa, a Darius Garland je spojio 15 poena i 11 asistencija. Po 11 koševa su postigli Jaylon Tyson i De'Andre Hunter. Victor Wembanyama je predvodio Spurse s 26 poena i 14 skokova. Stephon Castle je postigao 15 koševa i imao osam asistencija, a De'Aaron Fox je u lošoj šuterskoj večeri završio sa 14 poena.
Drugi uzastopni poraz su doživjeli i Denver Nuggets pa su i dalje ostali na trećem mjestu Zapadne konferencije s pobjedom manje od San Antonija, ali gostovanje u Miamiju će najviše pamtiti po ozljedi koljena Nikole Jokića, koji je morao napustiti igru na kraju prvog poluvremena pri rezultatu 63-63. Heat je na kraju slavio sa 147-123. Koliko je teška Jokićeva ozljeda bit će poznato u utorak, nakon što srpski centar bude podvrgnut pregledu magnetskom rezonancom. Do ozljede, Jokić je u 19 minuta ubacio 21 koš te imao osam asistencija i pet skokova. Jamal Murray je spojio 20 poena i 11 asistencija. Norman Powell je predvodio Heat s 25 koševa, Nikola Jović dodao je 22, a Jaime Jaquez je spojio 20 poena i 11 asistencija. Miami je ostvario treću uzastopnu pobjedu u razmaku od četiri dana i došao je do petog mjesta na Istoku.
Nakon dva uzastopna poraza od San Antonija, Oklahoma City Thunder je nanizao dvije pobjede. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 39 koševa za aktualne NBA prvake, a imao je i šest asistencija, šest skokova te dvije ukradene lopte u domaćoj pobjedi 140-129 protiv Atlanta Hawksa. Chet Holmgren je dodao 24 poena, devet skokova i tri blokade, dok je Jalen Williams ubacio 20 koševa. Thunderu je to bila 24. uzastopna pobjeda u utakmicama osnovnog dijela sezone protiv momčadi iz Istočne konferencije. Nickeil Alexander-Walker predvodio je oslabljene Hawkse s 30 poena, a Onyeka Okongwu dodao je 26 koševa, 14 skokova i šest asistencija. Atlanta je bila bez oboljelih Kristapsa Porzingisa i Jalena Johnsona te ozlijeđenog Traea Younga.
U noći s ponedjeljka na utorak odigrano je osam utakmica u kojima su se sastale momčadi iz različitih konferencija, a "Zapadnjaci" su ostvarili šest pobjeda. Od momčadi s Istoka pobijedili su samo Miami i Cleveland. Golden Satate Warriors su slavili sa 120-107 na gostovanju kod Brooklyn Netsa. Stephen Curry postigao je 27 poena, a Jimmy Butler dodao je 21 koš za četvrtu pobjedu Warriorsa i posljednjih pet utakmica. u kojoj su gosti nadoknadili 15 poena zaostatka iz rane faze dvoboja. Michael Porter Jr. je za Netse postigao 27 poena, a novak Egor Demin izjednačio je osobni rekord s 23 poena, no Brooklynu je prekinut niz od tri pobjede.
New York Knicks su na gostovanju u New Orleansu bili bolji od Pelicansa sa 130-125, iako su u trećoj četvrtini imali 10 koševa zaostatka. Jalen Brunson (28 koševa i 10 asistencija), OG Anunoby (23 poena i 11 skokova) i Karl-Anthony Towns (12 koševa i 12 skokova) su imali 'double-double' učinak za pobjednike. Zion Williamson je s 32 koša došao do ovosezonskog rekorda, dok je Saddiq Bey ubacio 23 od svojih 26 poena u prvoj četvrtini za Pelicanse. Hrvatski centar Karlo Matković nije ulazio u igru.
Četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarili su Phoenix Suns koji su kao gosti svladali Washington Wizardse sa 115-101. Dillon Brooks postigao je 26 koševa, Collin Gillespie je dodao 25 poena uz pet pogođenih trica, a Devin Booker je ubacio 22 koša za pobjedničku momčad. Novak Wizardsa Tre Johnson došao je do osobnog rekorda s 24 poena i pet trica, a CJ McCollum je dodao 17 koševa. Gostujući na Istoku slavili su i Minnesota Timberwolves, koji su u Chicagu pobijedili Bullse sa 136-101. Naz Reid je s 33 poena došao do ovosezonskog rekorda, a Anthony Edwards je dodao 23 koša za pobjednike koji su u drugom poluvremenu nadigrali Bullse s čak 81-51. Osim što je doživio drugi uzastopni poraz nakon pet pobjeda, Chicago je ostao bez dvojice važnih igrača: u prvoj četvrtini je zbog ozljede teren napustio Coby White, a Josh Giddey je u svlačionicu otišao u trećoj četvrtini. Nikola Vučević je predvodio Bullse s 23 poena.
Houston je pred svojim navijačima svladao Indiana Pacerse sa 126-119, a strijelce Rocketsa je predvodio Kevin Durant s 30 poena, šest skokova i pet asistencija. Amen Thompson je uz 20 koševa imao osam skokova i sedam asistencija, a Jabari Smith Jr. je spojio 21 poen i 10 skokova. Pascal Siakam je postigao 23 koša za Pacerse, koji su upisali deveti uzastopni poraz.
Milwaukee je pobijedio sa 123-113 na gostovanju u Charlotteu uz 25 poena Bobbyja Portisa i 24 koša Giannisa Antetokounmpa koji je imao i sedam asistencija u ograničenoj minutaži, jer je zbog procesa oporavka od ozljede igrao samo 25 minuta. Myles Turner je dodao 23 poena, a Kevin Porter Jr. je imao 15 poena i 11 asistencija za Buckse, koji su ostvarili uzastopne pobjede prvi put od kraja listopada. Brandon Miller je predvodio je Hornetse s 31 poenom i osam skokova, dok je LaMelo Ball postigao 26 poena uz sedam asistencija.
Preokret večeri ostvarili su Toronto Raptorsi pobijedivši pred svojim navijačima Orlando Magic sa 107-106, nakon što su u drugoj četvrtini zaostajali za 21 poen (30-51). Rezervist Jamal Shead ostvario je rekord karijere s 19 poena, a Brandon Ingram je dodao 17 koševa za Raptorse. Scottie Barnes je spojio 13 poena i 11 skokova te pogodio odlučujuća slobodna bacanja 1:27 minuta prije kraja. Paolo Banchero je imao 'triple-double' učinak s 23 koša, 10 asistencija i 15 skokova, dok je Anthony Black za Magic postigao 16 od svojih 27 koševa u trećoj četvrtini.
Portland Trail Blazers su pobijedili Dallas Maverickse sa 125-122, u čemu je Deni Avdija sudjelovao s 27 poena, 11 asistencija i devet skokova. Caleb Love je pogodio šest trica i postigao 24 poena, a toliko je ubacio i Shaedon Sharpe, dok je Donovan Clingan spojio 18 koševa i 11 skokova. Max Christie ubacio je pet trica i 25 poena, dok je Brandon Williams dodao 22 koša za Maverickse. Dallas je doživio peti poraz u posljednjih šest nastupa, a Klay Thompson je sa sirenom promašio tricu za produžetak.
