Trener Reala 'vodi rat' s Hezonjom: 'Prema niti jednom igraču nikad nisam bio ovako strog'

Trener Real Madrida Sergio Scariolo komentirao je da će biti vrlo važno 'napadati s velikom ravnotežom' i zadržati posjed lopte, kao i 'kontrolirati obrambeni skok', kako bi se postigla pobjeda protiv Paris Basketballa, budući da se suočavaju s momčadi s najboljim ofenzivnim skokovima u Euroligi.

"Moramo napadati s odličnom ravnotežom, dobro pomicati loptu i smanjiti izgubljene lopte. I naravno, moramo biti svjesni da se udarac može dogoditi u bilo kojem trenutku. Oni su također najbolja ofenzivna momčad u skokovima, tako da svatko mora pronaći igrača koji će ih štititi. Kontroliranje obrambenog skoka bit će ključ broj jedan u igri", rekao je Scariolo na konferenciji za medije prije utakmice Eurolige protiv Paris Basketballa u 25. kolu, a pohvalio je i obrambeni napredak Marija Hezonje.

"Vidim ga kao kompletnog igrača, sposobnog pomoći momčadi na mnogo načina, ne samo zabijati. Zna da mora pomoći u obrani, dodavati loptu, skakati, a sada prihvaća taj pristup, čak i uživa u njemu. Bio sam jako strog prema njemu. Bio sam daleko najstroži prema njemu nego prema bilo kojem drugom igraču, ali to je zato što vjerujem kako još nije dosegao svoj puni potencijal. Može učiniti puno više za momčad od samog zabijanja. Sada su njegovi suigrači sretniji, pomažu mu u obrani, a on sam se osjeća kao svestrani igrač, a ne samo kao specijalist. Nadamo se da će nastaviti to činiti."

